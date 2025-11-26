A Terrorelhárítási Központ (TEK) tájékoztatása szerint szerint 2025. november 25-én feladatteljesítés közben balesetet szenvedett az Orbán Viktort kísérő kísérő konvoj egyik járműve. A TEK gépkocsija a kormányfő zalaegerszegi programja során teljesített szolgálatot, amikor a nedves útburkolaton megcsúszott és egy fának csapódott.

A járműben négyen utaztak, őket a mentők kórházba szállították. A balesetben más autó nem vett részt - derül ki a TEK közleményéből.

A zaol.hu információi szerint a közúti közlekedési baleset Zalaegerszeg határában, a 7401-es úton, az Alsóerdőnél történt. A miniszterelnök a Flex Zala Automotive Next Gen új gyárának avatóján vett részt a városban.