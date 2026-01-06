Kedden délelőtt sajtótájékoztatót tartott a svájci Crans-Montana polgármestere és önkormányzati képviselőtestülete a szilveszter éjszakáján történt tűzvésszel kapcsolatban. Mint ismert, a Le Constellation nevű bárban lángra kapott a mennyezet, amiből hamar óriási tűz lett, ami 40 ember életét követelte. Az elhunytak többségében tinédzserek voltak, a hatóságok pedig azóta sem adtak adekvát választ a történtekre.

„Rendkívül sajnáljuk a történteket. Sajnos nem kaptunk tájékoztatást arról, hogy a biztonsági ellenőrzéseket nem végezték el. Vállaljuk a felelősséget, teljes transzparenciával járunk el, ennyivel tartozunk az áldozatok családjainak” – fogalmazott Nicolas Feraud, Crans-Monatan városvezetője azzal kapcsolatban, hogy a Le Constellationban 2020 és 2025 között nem végeztek biztonsági ellenőrzést.

A polgármester elárulta: tűzvédelmi ellenőrzést évente kellene tartani a város vendéglátó egységeiben, a Le Constellationban ennek ellenére a legutóbbi 2019-ben volt, és megfelelő eredménnyel zárult. A hangszigetelő szivacsot a mennyezeten elfogadhatónak találták akkoriban, és nem volt szükség tűzjelzőre a klub mérete miatt. A város biztonsági ellenőrei nem tartották szükségesnek, hogy a hangszigetelő szivacsokat ellenőrizzék.

A Le Constellationt 1977-ben építették, a bár tulajdonosa 2015-ben kért és kapott engedélyt a bővítésre, ekkor építettek egy kültéri, fedett teraszt – ezt akkor ellenőrizték is, de a bár belső részeire nem fordítottak kellő figyelmet.

A városvezető arról is beszélt, hogy öt ember végzi a biztonsági ellenőrzéseket a városban, és több mint 10 ezer épületet (éttermek, szállodák, bárok) kell ellenőrizniük évről évre. Az önkormányzat vizsgálatot folytat, hogy miért nem tartottak ellenőrzést a tűzvész helyszínen az elmúlt öt évben. A polgármester azt is közölte, hogy kitiltják a csillagszórókat az összes vendéglátó egységből a városban.

Nicolas Feraud újságírói kérdésre elmondta: nem mond le, nem hagyja el a hajót, mert most segítenie kell az embereknek. A bíróság majd eldönti, hogy indít-e eljárást az önkormányzat ellen.