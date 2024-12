Tovább bővült a tudástár, már saját magunk is beírhatjuk a diagnózist

Mostantól önállóan is rákereshetünk mintegy 740 betegség, sérülés és állapot tüneteire és azok enyhítésére, valamint az egyik teendőkre vonatkozó tudásanyagra is a Semmelweis HELP alkalmazásban.