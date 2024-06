A Balaton partján már összesen 37 új és felújított automata áll az utasaink rendelkezésére a forgalmasabb állomásokon és megállóhelyeken, a gyorsabb és kényelmesebb jegy- és bérletvásárlás megkönnyítse érdekében.

Az automatákban a népszerű Balaton 24, valamint az ország- és vármegye-bérletek és napijegyek is megvásárolhatók – áll a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának közleményében.

Az országszerte 400-nál is több telepített automatának köszönhetően, évente több millió utas juthat az eddigieknél is kényelmesebben menetjegyéhez, illetve bérletéhez a vonatos és buszos ajánlatokat is tartalmazó kínálatból.

A Balatonra telepített automaták kifejezetten népszerűnek bizonyultak, 2022-ben 447 ezer, 2023-ban 626 ezer jegyet vásároltak az utasok ezekből, ami 40 százalékos emelkedést hozott egy év alatt.

A Balaton partján már összesen 37 új és felújított automata áll az utasaink rendelkezésére

Az északi parton:

Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Alsóörs, Csopak, Balatonarács, Balatonfüred, Révfülöp, Badacsonytomaj, Badacsony, Tapolca állomáson és megállóhelyen.

A nyugati partszakaszon:

Keszthelyen.

A déli parton:

Lepsény, Balatonaliga, Balatonvilágos, Szabadisóstó, Szabadifürdő, Siófok, Balatonszéplak felső, Balatonszéplak alsó, Zamárdi felső, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyódliget, Fonyód, Balatonyfenyves és Balatonszentgyörgy állomáson és megállóhelyen.

AZOKON AZ ÁLLOMÁSOKON, MELYEKEN PÉNZTÁR VAGY AUTOMATA ÜZEMEL, CSAK ÉRVÉNYES MENETJEGGYEL LEHET A VONATOKRA FELSZÁLLNI, A VONATON MENETJEGY CSAK PÓTDÍJ VÁLTÁSA MELLETT VÁSÁROLHATÓ.

A kiemelt balatoni vonatokon (a Tópart és Balaton IC-kre, a Kék Hullám és – a Balaton-part menti szakasz kivételével – a Jégmadár expresszre) a helyjegy váltása kötelező. A hétvégi időszakban a helyjegyet érdemes több nappal az utazás előtt elővételben megvásárolni, és az InterCity és expresszvonatokon az országbérlet mellé is kötelező a helyjegyet váltani.

A MÁV-START A VAKÁCIÓ ELŐTT MÁR EGY HÓNAPPAL, MÁJUS 13-TÓL JÚNIUS 21-IG AZ ELŐSZEZONI MENETREND SZERINT, SŰRŰBBEN INDÍTJA A VONATOKAT A BALATONHOZ,

ezzel is elősegítve a tó térségének turisztikai hozzáférését, fejlődését.