Orbán Viktor csütörtökön Mezőtúron tartott aktivistagyűlést, ahol az országgyűlési választás tétjéről beszélt, valamint arról, hogy mi dönt majd április 12-én.

A Telex bejutott az országjárási sorba beleillő rendezvényre, ahol a miniszterelnök többek közt elmondta, rendelkeznek saját mérésekkel.

„Az utolsó pillanatnyi helyzetkép 2025. szeptemberi, akkor ebben a választókerületben utcahosszal vezettünk. A Tisza akkor még nem nevezte meg a képviselőjelöltjeit, ne ringassuk magunkat hamis illúziókba, most valószínűleg szorosabb az állás”

– fogalmazott a kormányfő a kampánygyűlésen, rögzítve, szerinte megvan a társadalmi többségük, de el kell vinni az embereket szavazni. Kiemelte, a mostani választás kiélezettebb lesz.

Eddig úgy szereztünk kétharmadot, hogy a választásokon a különbség nem volt ekkora, de a választási rendszer olyan, hogy a győzelmet felnagyítja. A valóságos támogatottságunk mindig kisebb volt, mint a mandátumarányú különbség

– ismerte el a Fidesz elnöke, aki szerint a választásokat az fogja eldönteni, ki tesz bele több munkát, hitet, becsületet, elkötelezettséget, és aki erősebb, az felülkerekedik.

Ezután Orbán felvázolta, meglátása alapján az emberek azért mennek el választani, mert kötelességüknek érzik, vagy mert úgy gondolják, komoly dolog forog kockán, a harmadik szempont pedig, hogy veszély fenyegeti őket.

„A második és a harmadik összekapcsolódik, hiszen Európa masírozik a háború felé. Nagyobb baj van, mint amit Mezőtúron este az asztalnál beszélgetve gondolnak” – vélekedett Orbán Viktor, egyúttal szavazásra buzdítva a jelenlevőket, mondván, nyílt végű választás lesz, még inkább, mint az eddigiek.