Előrehaladott állapotban van a Dunai Finomító AV3 üzemének helyreállítása: határidő előtt befejeződött a tűzesetben sérült berendezések és szerkezeti elemek gépészeti bontása, folyamatban van a csőhálózat és a szivattyúk felújítása, május végére pedig elkészül az új kondenzátorállvány is. A Mol biztosítása kiterjed mind műszaki károkra, mind pedig a kiesett nyereségre.

A 2025 októberi tűzeset óta nagyon fontos előrelépések történetek az AV3 üzem helyreállításában: 2026 január közepén, határidő előtt fejeződött be a sérült szerkezeti elemek és berendezések gépészeti bontása, és lezárult a három érintett üzemi rendszer leürítése is. A tűzeset következtében a vasbeton szerkezet alsó szintje is károsodott, ezért azt szinte teljesen újjá kell építeni. A tervek szerint az új kondenzátorállvány 2026 májusában készül el.

Megtörtént a sérült irányítástechnikai műszerek és villamosrendszerek eltávolítása, rövidesen lezárul a műszaki specifikációk véglegesítése, és folytatódik a kábelek bontása is. Emellett előrehaladott állapotban van a statikus berendezések és a csőhálózat javítása is: több száz szelepet kell cserélni, és mintegy 2,8 kilométernyi szakaszon épül új csőhálózat.

A korábbi előrejelzésünk szerint az AV3 üzem helyreállítása 2026 harmadik negyedévében fejeződhet be, ugyanakkor a projekt jelenlegi előrehaladottsága alapján reális lehetőség, hogy a kivitelezés akár egy-két héttel a tervezett határidő előtt lezáruljon

– mondta Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója.