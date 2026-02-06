A tervek szerint már tavasszal biciklizhetünk és sétálhatunk egyet a Velencei-tó mellett az M7-es autópálya felett átívelő új hídon.
Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint a következő napokban elvégzik a hídvilágítás villanyszerelési munkáit és a rézsűkúp burkolását is, melyet a pályalemez sókorrózió elleni védőbevonatának elkészítése követ, feltéve, ha a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékleti feltételek teljesülnek.
A tájékoztatás szerint a felsoroltakon túl folyamatos a híd környezetének rendezése is: új utcabútorok kerülnek ki, és növényzetet is telepítenek a következő hónapokban. A próbaterhelést februárra tervezik, ami után elkezdődhet a híd műszaki átadása, majd pedig a forgalomba helyezése.
Hangsúlyozzák, hogy a híd környezetében az M7-es autópályán csak a Balaton felé vezető oldalon kell forgalomkorlátozásra számítani, itt jelenleg egy rövid szakaszon 80 kilométer per órás sebességkorlátozás van érvényben. A régi hidat csak azután kezdik el lebontani, miután az újat forgalomba helyezték. Az MKIF Zrt. szerint ez májusban történhet meg.
