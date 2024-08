Gerincferdülés miatt évente több száz korrekciós műtétet végeznek tinédzsereken. Ezek egy része korai diagnózissal és korrekciós kezeléssel elkerülhető lenne, hangzott el egy webináriumon. A gerincferdülés nem tartáshiba, az elhanyagolt betegség pedig komoly panaszokat okozhat felnőttkorban.

Ha a gyerek majd úszik, akkor kinövi a gerincferdülést, de ez egy tévhit, ami nem csak a laikusok között, de szakmai körökben is terjed

– mondta Cs. Frank László, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Ortopédiai Osztályának osztályvezető főorvosa a sajtótájékoztatón.

Lányoknál négyszer gyakoribb

A szakember szerint a szülők és a tanárok tehetik a legtöbbet a korai felismerésért, a kezelést pedig minden esetben specialistára kell bízni. A széles körben elterjedt tévhitek nehezítik a korai kezelések elkezdését, így például fontos tudni, hogy az úszás és a rendszeres sport nem előzi meg és nem is korrigálja a gerincferdülést.

A gerincferdülés a népesség 0,5 – 5 százalékát érinti, Magyarországon a lakosság 2–4 százaléka szenved gerincferdüléstől. A főorvos példaként említette, hogy egy 300 fős iskolában ez 6-12 gyermeket érinthet, vagyis több tízezer családnak okoz nehézséget a gyermek gerincének a rendellenessége.

A gerinc görbületi eltéréseivel kapcsolatban Cs. Frank László elmondta: ötven féle variáció is létezik. A praxisában azt tapasztalja, hogy a lányoknál négyszer gyakoribb a betegség előfordulása. És hozzátette: a gerincferdüléses esetek kisebb százalékában ismert csak az eredet. A betegség kialakulásában szerepe lehet veleszületett csigolyafejlődési rendellenességnek, illetve idegrendszeri eltérésnek vagy egyéb betegségnek is.

A tinédzserek, főleg a lányok hátát rendszeresen ellenőrizni kell akkor is, ha a gyermek nem szívesen öltözik át mások előtt – hangsúlyozta a gyermekortopéd sebész. Meg kell vizsgálni, hogy szimmetrikus-e a vállak és a lapockák helyzete, illetve a derék íve, ezek utalhatnak az oldalirányú gerincferdülésre.

A gerincferdülés sajnos nem gyógyítható, a terápia célja, a progresszió megállítása

– mondta a gyermek ortopéd orvos.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy nem az oldaltáska okozza a gerincferdülést és nem is a rossz tartás.

Időben felismerve és kezelve elkerülhető a gyermekkori súlyos gerincferdülést korrigáló műtétek egy része. A konzervatív kezelés, azaz a speciális gyógytorna és a fűzőviselés pedig hatékonyan megakadályozhatja az állapotromlást

– mondta Schuster Barbara, a Vertebra Alapítvány vezetője.

Az alapítvány edukációt és pszichés támogatást nyújt a családoknak. Hiszen a tiniknek napi 23 órában kell a műanyag fűzőt hordania, rendszeresen gyógytornára járni, ami egy nehéz időszak a családok életében.

Fontos a korai diagnózis

A gerincferdülés mint a testképet érintő elváltozás, valamint a hosszú időn át történő fűzőviselés komoly önértékelési problémákat okozhat kamaszkorban. Mivel az érintettek többsége tinédzser lány, ezért a betegség lelki terheinek kezelése is nagy odafigyelést igényel. A konzervatív és a műtéti kezelés az egész családot komoly próbatétel elé állíthatja mentálisan és érzelmileg is, és a tapasztalatok szerint pszichés támogatásra is szükségük lehet, mondta az alapítvány vezetője.

Hangsúlyozta, hogy a korai diagnózissal a tinédzserkorú gyerekeken végzett évi több száz, súlyos gerincferdülést korrigáló műtét egy része elkerülhető lenne. Az esetek többségét azonban nagyon későn ismerik fel, amikor a konzervatív kezelés már nem mindig alkalmazható.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 100 százalékban finanszírozza a fűzőt és a műtéteket is. A terápiás eszközből, amíg a gyermek növésben van évente írnak fel újat a szakorvosok, válaszolta az Economx kérdésére Cs. Frank László, a Heim Pál Kórház ortopédiai osztályának főorvosa. A praxisában jellemzően évente egy-két gyermeknél van szükség műtétre. Előfordulhat az is, hogy műtétek sorozata segít csak a súlyos gerincferdülésen.

Jelenleg Magyarországon nagyságrendileg öt sebész végzi a hosszú és bonyolult 6-8 órás vagy akár tizenkét órás műtéteket, amelyekhez a finanszírozási háttér adott.

Vannak várólisták, de mindent megtesznek a sebészek, hogy ezeket a várólistákat ledolgozzák, válaszolta az Economxnak Schuster Barbara.

Másszon falat...

A gerincferdülést alapvetően serdülőkorban veszik észre, a szűrésnek nagyon nagy jelentősége van. A kapacitás problémákra hivatkozva a főorvosa azt mondta, érdemes lenne a tornatanárokat, a védőnőket, az iskola orvosokat és az edzőket is bevonni a szűrővizsgálatokba. A védőnők képzését már elkezdték, az iskolaorvosokkal is jó kapcsolatot ápolnak, tette hozzá a főorvos. A gerincferdülés nem fáj, a sportolást nem kell abbahagyni, de az úszás nem előzi meg a gerincferdülést, nem javítja a tartást és a nem gyógyítja a betegséget. Jelenleg a slágersport a falmászás, ezt ajánlják leginkább a gerincferdüléses tiniknek, tette hozzá a szakorvos.