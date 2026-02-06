Csárdi Antal kezdeményezte, hogy nyilvánítsák Hungarikummá Matolcsy György szellemi hagyatékát, az MNB alapítványokon keresztül megvalósított közpénz-kifosztás gyakorlatát.

A képviselő posztjában megjegyzi, hogy bár tudja, hogy elsőre abszurdnak hangzik, de úgy gondolja, „ha komolyan végignézzük, mi történt az elmúlt években, akkor azt látjuk, hogy sehol a világon nem történhetett volna meg az az egymásra épülő, teljesen groteszk eseménysorozat, amely többszáz milliárd forint közpénz eltüntetéséhez vezetett.”

Csárdi felidézte, közel egy éve annak, hogy feljelentést tett az Állami Számvevőszék az MNB alapítványok ügyében, azóta pedig se vádemelés, sem érdemi következmény nem történt, az ÁSZ elnöke szerint pedig fel sem merült Matolcsy felelőssége.

Mindeközben pedig több mint 500 milliárd forint közpénzről van szó, amelyet alapítványokon keresztül, jogszabályokkal megmagyarázva, felügyelet nélkül tüntettek el – teszi hozzá a képviselő.

„Ezért javasoltam, hogy az MNB alapítványokon keresztüli közpénz-kifosztás gyakorlata kerüljön be a Hungarikumok Gyűjteményébe, mint kulturális örökség. Nem azért, mert büszkék vagyunk rá, hanem azért, mert ez a „teljesítmény” valóban egyedülálló.” – emelte ki Csárdi Antal.