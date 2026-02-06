A butor7.hu webshopnál már 2021 óta gyűltek a panaszok, többek között elmaradó vagy jelentősen késő szállítások, sérült gardróbok és kanapék, valamint hiányzó elemek, kommunikációhiány, valamint nehezen vagy egyáltalán nem teljesített visszatérítések miatt.

Az Adhoc Support nevű fogyasztóvédelmi kezdeményezés tényfeltárása szerint a cég mögött 2018 és 2021 között nem nagyon látszik, hogy ki a webshop üzemeltetője. Ezt követően azonban több cég is megjelenik, mint üzemeltető, köztük a Hungary Product / Hungary Product Trans vonal, majd a Furniture Outlet Kft., később pedig a HUP-Bogi Kft., a jelenlegi pedig Furniture Quantum Kft.

Az euroastra.hu cikke szerint több cégben ugyanaz a személy, Kozma Roland és Nagy Márkó Zsolt jelenik meg tulajdonosként vagy ügyvezetőként, valamint azonos címek és bankszámlaszámok is kötik össze őket.

A cikk kulcselemként rámutat arra, hogy a butor7.hu fizetési segédletében egy MBH Banknál vezetett számlaszámra kérik az utalást, miközben a jelenlegi üzemeltetőként feltüntetett Furniture Quantum Kft. a cégnyilvántartás szerint Raiffeisen‑számlával rendelkezik.

A feltüntetett MBH-s számla a Polish Master Kft.-hez tartozik, és a Web Archive alapján az Adhoc Support alapján azt is kiderítette, hogy ugyanezt a számlát használta korábban a Furniture Box Kft. is.

Az Adhoc Support a nyilvános adatokra és az adatgyűjtésére hivatkozva azt állítja, hogy az eltérő számlaszámok, a a nem együttműködő magatartás, valamint a Furniture Quantum Kft.-vel szemben folyamatban lévő – köztük NAV‑os – végrehajtások együttese a fogyasztói érdekek rendszerszintű sérelmére és akár bűnszervezet‑gyanús működésre is utalhat.