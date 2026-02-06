A Booking.com felhasználói továbbra is célpontjai a csalóknak, az egyik legismertebb szállásfoglaló oldal évek óta küzd az adathalászokkal. A szokásos módszer nem változik már évek óta, a hekkerek megszerzik a foglalási adatokat, majd azok felhasználásával üzenetben csalják ki a gyanútlan foglalóktól a bankkártyaadataikat.

A világ legnagyobb online szállásfoglaló oldalán, a Booking.com-on továbbra is aktívak a csalók – írja az Index.

Az Utazómajom csütörtöki beszámolója szerint a hekkerek rendszerint megszerzik a felhasználók foglalási adatait, majd e-mailben, SMS-ben vagy WhatsApp-üzenetben próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan utazóktól.

A csalók módszere alapján a hiteles adatokkal küldenek hamis üzeneteket, így könnyen és sokan esnek bele a csapdába. Résen kell lenni, mert a csalók linkjei nem a hivatalos Booking.com oldalra vezetnek, és a linkek URL-jében is kiszúrható a hiba, hiszen az nem booking.com-ra végződik.

Akármilyen hihetőnek tűnik, hogy üzenetben tényleg a foglalás megerősítését kérik, a felhasználóknak mindig ellenőrizniük kell az üzenet forrását, mielőtt rákattint vagy rányom a felkínált linkre.

A Booking.com valódi ügyfélszolgálata a közelmúltban is figyelmeztetést küldött az érintett felhasználóknak. Leszögezték, soha nem kérik a hitelkártyaadatok megadását e-mailben vagy telefonon, és soha nem kérnek a foglalási feltételekben nem szereplő átutalást.

Csak a hivatalos, @booking.com e-mail címről küldenek üzenetet, a linkek pedig mindig a booking.comra vezetnek.

Ha nem vagyunk biztosak a hitelességben, az oldal szerint érdemes közvetlenül a hivatalos ügyfélszolgálatához fordulni.