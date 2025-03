A hétvégén a Zoo Győr közölte, hogy járványveszély miatt, lakóinak egészségügyi védelme érdekében ideiglenesen bezárta a kapuit. Mint írják, a ragadós száj- és körömfájás vírus felbukkanása miatt az állategészségügy úgy határozott, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében minden, fogékony állatfajt tartó turisztikai hely (állatkert, vadaspark) további rendelkezésig nem látogatható.

Rajtuk kívül a csepeli Zoo Szigetbecse is azt írta honlapján, hogy határozatlan időre bezárja kapuit. A Fővárosi Állat- és Növénykert ugyan nem zár be, ám „elővigyázatossági okokból” ideiglenesen bezárták az állatsimogatót.

A Nébih a múlt héten erősítette meg, hogy 50 év után Kisbajcson azonosították a ragadós száj- és körömfájás vírust. A betegség étvágytalanságot, levertséget, lázat és jellegzetes hólyagosodást okoz az állatok szájüregében. A betegség nem kezelhető, így ha egy állománynak akár egyetlen példányánál azonosítják azt, akkor az egész állományt fel kell számolni.

A Nébih több környező állományt is karantén alá helyezett Győr-Moson-Sopron megyében, és emiatt kellett a győri állatkertnek is bezárnia. A kisbajcsi telepre még Orbán Viktor miniszterelnök is kilátogatott egy hétfőn megjelent videója alapján.