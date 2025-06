Az USA újabb forradalmi törvényt fogadott el a kriptóról, Európa meg csak malmozik, mert lúzer

Az Egyesült Államok Szenátusa 2025. június 17-én, kedden kétpárti támogatással elfogadta a „Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins” (GENIUS Act) néven ismert törvényjavaslatot.