Magyar Péter szerint nem véletlen elszólás volt Lázár János részéről, amikor a felvidéki magyarok, a szegények és a nők után a roma honfitársak felé is kellemetlen megjegyzést tett. Szerinte ugyanis „szép lassan összenő, ami összetartozik”.

A Tisza Párt elnöke Facebook-posztjában azt írja, az sem véletlen, hogy a Mi Hazánk politikusai folyamatosan a propagandamédiában szerepelnek és nem indul ellenük semmilyen lejáratás. Úgy látja, mindebben az a ráció, hogy Lázár viselné a felelősséget a választási vereségért, „Orbánt pedig az elnöki pozícióba menekítenék”.

Toroczkai László az X oldalán reagált Magyar Péter posztjára. Mint írja, a politikus ezzel a posztjával a Mi Hazánk szavazóira fordult rá, ugyanakkor Lázár János és Orbán Viktor is ezt teszi, mivel szerinte mindkét párt tudja, hogy az áprilisi választások után hárompárti Országgyűlés fog kialakulni. Hangsúlyozta, szerinte sokkal több szavazója van a Mi Hazánknak, mint amiket a véleménye szerint kamu közvélemény kutatások sugallni akarnak.

– A Tisza Párt pontosan olyan módszereket használ, mint a Fidesz – mondta Toroczkai. Hozzátette, eközben a Fidesz más módon akarja a Mi Hazánk szavazókat elcsábítani. „Lázár János hangzatos beszólásokkal próbál radikális nemzetinek látszani, Orbán Viktor pedig a Mi Hazánk egyre sikeresebb német szövetségesének, az AfD-nek udvarol” – fűzte hozzá.