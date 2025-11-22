Január 10-én kerül sor a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kongresszusára – jelentette be a Fidesz pártigazgatója Facebook-videójában. Kubatov Gábor úgy fogalmazott, hogy „a Fidesz Magyarország, sőt talán Európa egyik legjobban szervezett politikai közössége”. 2010 óta minden országos választást megnyertek, és nem lehet véletlen, hogy a magyarok újra és újra bizalmat szavaztak a nekik.

A legutóbbi Fidesz-kongresszus két éve volt, Orbán Viktort és a négy alelnököt akkor újraválasztották. Tegnap az a hír terjedt el, hogy november 22-én lesz a következő kongresszus, de kiderült, hogy csak jövőre, a választás után lesz tisztújítás, mivel közben a Fidesz csendben megnyújtotta egy évvel a vezérkar mandátumát.

A legfrissebb poszt tisztázta a helyzetet a kormánypárt mégsem várja meg a választást.