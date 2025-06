Június elseje óta elérhetővé vált a MÁV késési biztosítási rendszere, amelyet, ahogy az a múlt heti Közlekedésinfón is elhangzott, az új MÁV+ applikációban automatikusan aktiválhatunk, ha azon keresztül vesszük meg a jegyünket. Ugyanakkor a biztosítás nem csupán az applikációban megvásárolt jegyekre, hanem a papír alapú, automatából és pénztárból megvásároltakra is érvényes. Ebben az esetben azonban a rendszer nem működik automatikusan.

A késési biztosítás lényege röviden a következő:

Ha a MÁV, Volán vagy HÉV-járatunk legalább 20 percet késik, a jegyár 50 százalékát visszakérhetjük.

A visszatérítés a menet- és a helyjegyekre egyaránt és maradéktalanul érvényes, így a bérlet mellé megváltott helyjegyekre is.

Ha az ország- és vármegyebérlet érvényességi ideje alatt legalább 5 alkalommal több mint 20 percet késik valamelyik járat, akkor a következő bérletünk árából 10 százalékot enged el a társaság.

A visszatérítés a késés okától függetlenül minden esetben jár, akkor is, ha nem a MÁV a hibás.

Az applikációban megvásárolt jegyekre automatikusan érvényes lesz a biztosítás, vagyis ha jogosultak vagyunk rá, nincs további teendőnk, a MÁV a megadott bankszámlánkra utalja vissza az összeget. Ha viszont papír alapú jegyünk van, akkor a telefonunk kamerájával olvashatjuk be annak vonalkódját a visszatérítéshez.

Hogyan működik?

A MÁV+ applikációt Android és iOS-rendszerre is letölthetjük azok hivatalos alkalmazásboltjaiból. Ahhoz, hogy használni tudjuk, regisztrálnunk kell, de bejelentkezhetünk a Google-, az Apple-, vagy a Facebook-fiókunkkal is. Ügyfélkapura és/vagy DÁP-azonosítóra nincs szükség.

A Tervezés menüpontban kuponkódot is használhatunk, illetve több utast is hozzáadhatunk utasként az utazásunk megtervezésekor, valamint kerékpárt és kutyát is.

Összesen legfeljebb 5 utassal és 6 kerékpárral vagy kutyával tervezhetünk. Egy utasprofilon belül beállíthatjuk, hogy az adott személy milyen kedvezményekre jogosult, így a rendszer azt automatikusan figyelembe veszi vásárláskor.

Az induló- és a végállomásnál a megfelelő piktogram figyelembevételével kiválaszthatjuk, hogy az adott település vasút-, busz- vagy HÉV-állomására vagy megállójára gondoltunk, de akár egyszerre az összes közlekedési formát is kiválaszthatjuk vagy csak bizonyos közlekedési lehetőségeket. Ebben az esetben az applikáció az átszállásokkal is számol, a Beállítások között kiválaszthatjuk, mekkora átszállási időt vegyen figyelembe a rendszer, de a gyaloglási sebességünket is beállíthatjuk, valamint azt, hogy az alkalmazás kizárólag klímás járatokat mutasson.

A rendszer egyben kezeli a GYSEV, a MÁV, a Volán, a HÉV, az EuroCity és a RailJet-járatokat is, valamint Szeged és Hódmezővásárhely között a TramTrain-t, ezek mindegyikére egy helyen válthatunk jegyet. Emellett a vonatpótló buszok, valamint a helyi járatok is láthatók benne.

Az útvonal kiválasztása után választhatunk a lehetőségek közül. Az applikáció külön jelzi, ha egy jegy feláras, és a lehetőséget kiválasztva egy jelmagyarázaton keresztül a legfontosabb utazási tudnivalókat is láthatjuk. InterCity, illetve hibrid vonatoknál azt is kiválaszthatjuk, hogy milyen kényelmi szintű helyjegyet szeretnénk vásárolni. A jegyünket, illetve bérletünket a számlázási címünk megadása után, Simple-rendszeren keresztül vásárolhatjuk meg.

Hogy kérhetjük vissza a jegyár felét?

Ahhoz, hogy a jegyünk árát automatikusan visszautalják késés esetén, meg kell adnunk a bankszámlaszámunkat az applikációban megadott profilunkon belül a Bankszámlaszám menüpontban. Innentől további teendőnk nincs, ugyanakkor kiválaszthatjuk, hogy ha nem szeretnénk késési biztosítást kérni a jegyre, noha ennek igénylése egyáltalán nem jár plusz költséggel.

Ha papír alapú jegy után szeretnénk kérni késés miatt a visszatérítést, akkor a profilunkon belül a Késési biztosítás menüponton belül a jobb felső sarokba található plusz jelet kiválasztva beolvashatjuk az okostelefonunk kamerájával a jegy vonalkódját, illetve lehetőségünk van kézzel is begépelni a szükséges adatokat.

Hegyi Zsolt, a MÁV-vezérigazgatója a múlt heti Közlekedésinfón elmondta, hogy a közeljövőben még számos fejlesztés érkezik az alkalmazásba, ezek közül is kiemelte, hogy értesítéseket kapnak az utasok a felmerülő haváriahelyzetekről.