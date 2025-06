Június elsejével kezdődően a MÁV-csoport visszafizeti a jegyünk árát, ha a járatunk legalább 20 percet késik. Mint írják, mindegy, hogy vonattal vagy helyközi busszal utaztunk-e, vagy esetleg agglomerációs – „kék” – VOLÁN-buszokkal vagy épp HÉV-vel, ugyanígy a késést kiváltó ok sem számít: a pénzvisszatérítés, illetve a bérleteseket vagy napijeggyel utazókat megillető százalékos kedvezmény akkor is jár, ha a 20 perc feletti késés nem a MÁV hibájából következett be – például baleset vagy külföldről „hozott” késés okozta.

Mint azt a közleményben is írja a társaság, a leggyorsabb és legkényelmesebb módja a késési biztosítás igénylésének a MÁV+ applikáció, annak is a legfrissebb, május 30-án megjelent verziója. Ugyanakkor a késés biztosítás azoknak is jár, akik pénztárban vagy jegyautomatával és készpénzért vásároltak jegyet.

A visszaváltás automatikusan működik, ha applikáción keresztül váltottunk menet- illetve helyjegyet és beállítottuk a késésbiztosítást. Ha bérletünk van, akkor ha annak érvényessége alatt legalább 5 alkalommal több mint 20 percet késik a járatunk, akkor a következő bérletet 10 százalékkal olcsóbban kapjuk meg. Ha bérlet mellé váltottunk helyjegyet, akkor arra mindenképpen jár késés esetén az 50 százalékos visszatérítés – mondta a keddi Közlekedésinfón Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

A MÁV egy külön tájékoztatót is adott ki arról, hogyan igényelhetjük a gyakorlatban a különböző jegy- és bérlettípusok alapján a késési biztosítást. Eszerint online jegyeknél a folyamatos teljesen automatikusan működik a MÁV+ appon keresztül. Ugyanakkor ha valami papír alapú jegyet váltott, az az applikációban kamerával beolvashatja a jegy vonalkódját késés esetén. Ugyanez a szisztéma érvényes a bérletek esetében is.