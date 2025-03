Hóval tért vissza a tél a Kőszegi- és Soproni-hegységbe, 5-6 centi, fagypont alatti hőmérséklet. 2013. március 15-én hatalmas hóesésre ébredt az ország, gyakorlatilag megbénult a közlekedés, emberek ragadtak az autójukban. 2025-ben a csapadék mennyisége szinte nem változott, de az ország nagy részén eső formájában kaptuk a nyakunkba.

A nyugati hegycsúcsokra az idén is télies idővel köszöntött be nemzeti ünnep. A térségünk fölött örvénylő mediterrán ciklon hátoldalán ugyanis a magasban ide már most fagyosabb levegő áramlott, a Kendig-csúcson például -1 fokig csökkent a hőmérséklet és intenzíven havazni kezdett – írta meg az Időkép.

Ehhez csatlakozva a Kőszegi Időjárás Előrejelzés Facebook-oldala is gyönyörű fotókat osztott meg a tavaszi télről.

Írottkőn a hóvastagság 5-6 cm, 700 méter felett mindenhol esett a hó.