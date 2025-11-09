HIMARS rakétatüzérségi eszközök és rakéták beszerzéséről is tárgyalt a Pentagonban a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közmédiával közölte: 3-5 éves beszerzési periódusban lehet gondolkodni a beszerzést illetően, az amerikai kongresszusi felhatalmazás után.

A tárcavezető azt mondta, elhárultak a Biden-adminisztrációt jelentő akadályok a fegyverbeszerzéseket és a hadiipari beszerzéseket illetően, ugyanakkor a mostani tárgyalásokon a Trump-adminisztráció részéről egyértelművé tették: azokon a területeken, melyeken Magyarországnak szüksége van technológiában vagy más eszközökben beszerzésekre, lehetőségünk lesz erre.

Szalay-Bobrovniczky elmondta, hogy van a tárcának egy listája, egy 10 évre előrevetített haderőfejlesztési terve, mely tartalmazza a legkülönbözőbb területeken tervezett beszerzéseket. Hozzátette, ezek között van olyan megoldás, melyek esetében minden valószínűség szerint az amerikai a legjobb és a legstabilabb, ilyen a rakétatüzérség is.

A közmédia kérdésére, hogy a HIMARS is a listán szerepel-e, Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: igen, a HIMARS rakétatüzérségi eszköz egy olyan képesség, "mely Magyarország stratégiai-védelmi elrettentési hálóját távolabbra tudja kihúzni, mint a jelenlegi – írja az MTI.

Arra a felvetésre, hogy 2023-ban, amikor arról szóltak a hírek, hogy az Egyesült Államoktól HIMARS rakétatüzérségi eszközöket vásárol Magyarország, a kiszivárgott információk 20-24 tüzérségi eszközről, illetve 100 rakétáról volt szó, Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy reagált: ez nem a pontos szám, de a nagyságrendet tekintve körülbelül ennyiről lehet beszélni, ugyanakkor mindezek beszerzéséhez előzetes amerikai kongresszusi felhatalmazás kell.