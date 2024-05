Minden ötödik iskoláskorú gyerek dohányzik Magyarországon – derült ki egy felmérésből, amit az RTL ismertetett. Ebből derült ki az is, hogy minden tizedik tanuló használt már nyugtatót vagy altatót élete során úgy, hogy nem is volt rá szüksége. Emellett a 15-19 éves diákok 40 százaléka volt már részeg, ez is jelentősen magasabb szám a korábbi évek adataihoz képest.

A gyerekek egészségügyi állapota általánosságban is romlást mutat a Hintalovon Alapítvány szerint, például minden ötödik általános iskolásnak van valamilyen krónikus betegsége. Gyurkó Szilvia, a szervezet gyermekjogi szakértője az RTL-nek nyilatkozta, hogy az a legriasztóbb, hogy eközben 2016 óta drámai mértékben csökken a házi gyermekorvosok száma. Jelenleg több mint 100 ezer gyerek lakóhelyén nincs házi gyermekorvos, és vannak, akik már most is több körzetet látnak el egyidejűleg – írja a Pénzcentrum.

Póta György házi gyermekorvos elmondta, hogy bizonyos – korábban ritkaságnak számító – betegségek mára sokkal gyakoribbá váltak, ilyen például a kóros elhízás, anyagcsere zavarok, a cukorbetegség és a mozgásszervi betegségek.