A Kecskemét térségében zajló autópálya-fejlesztés újabb mérföldkőhöz érkezett: sikeresen beemelték az M44-es gyorsforgalmi út M5-ös autópálya felett átívelő hídjának gerendáit – írja a magyarepitok.hu.

A Hódút Építő Kft. generálkivitelezésében hazánk legnagyobb vidéki csomópontja épül meg Kecskemét térségében, ahol az M44-es és az M5-ös mellett az 5-ös főút keresztezését is meg kell oldani.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában ennek megfelelően hét híd megépítése és egy híd bontása mellett közel 22 kilométernyi pálya építését is magába foglalja a műszaki tartalom.

A fenti elemek közül az M44-est átvezető új híd volt a fókuszban októberben: 14. és 16. között pályazár mellett az esti órákban kellett megoldania a Duna Grouphoz tartozó generálkivitelezőnek a gerendák beemelését.

A projektvezetés hangsúlyozta: a gondos előkészítés eredményeként a portálkapuk telepítése és a gerendabeemelés a tervezett 6 éjszaka helyett 3 éjszaka alatt lezajlott.

Az 5-ös főút felett átívelő új hídon november 6-tól megindulhatott a forgalom, miután a próbaterhelés és a hatósági szemle is sikeresen lezajlott.

A következő évben a pályalemez, a háttöltés, a szigetelés és a szegélyek kivitelezésével folytatódnak a munkák.