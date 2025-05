Benyújtotta a kormányzat a 2026. évi költségvetési törvényjavaslatot az Országgyűlés elé, a törvényjavaslatot és annak tárgyalási rendjét Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Kövér László, az Országgyűlés elnöke mutatta be.

Nagy Márton szerint, miután a 2026-os költségvetést a kormány elfogadta, és azt átnyújtotta a parlamentnek, a legfontosabb kérdés az, hogy

Ukrajnába megy-e a magyarok pénze.

A nemzetgazdasági miniszter arra figyelmeztetett, hogy ez

a költségvetés egy háború ellenes költségvetés,

a gyermekeket és családokat helyezik az első helyre.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A tárcavezető felidézte a legfontosabb számokat, eszerint 4800 milliárd forint megy családvédelemre, ami a rezsivédelemmel együtt 5600 milliárd forint lesz. Elmondta, hogy Európa legnagyobb adópolitikájának a megvalósítása kezdődik el már 2025 nyarán, ami idén 306-316 milliárd forint támogatást jelent, jövőre pedig 2979 milliárd forintot.

Erősebb forintot szeretne Nagy Márton

Küzdjek keményebben!

Nagy Márton elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ezt kérte tőle a kormányülésen azzal kapcsolatban, hogy elérje a tervezett gazdasági növekedést.

Az Economx kérdésére megerősítette, hogy tartani tudják az áfabevételek mértékét, ez azért is fontos, mert jövőre 4,4 százalékos fogyasztás növekedésben reménykednek.

Ahogy arról írtunk, jelenleg a forint-euró árfolyam 10 forintnyi változása mintegy 0,6 százalékponttal módosítja a GDP-arányos államadósságot, ezért a kormányzat is kénytelen volt átlépni a lélektani határt, és a 2026-os költségvetési tervezet 403,4 forintos euró, valamit 387,5 forintos amerikai dollár árfolyammal számol.

Ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy elbúcsúzhatunk-e négyszázforintos eurótól. A miniszter felvetésünkre elárulta, most is 404 forint feletti az árfolyam, de ez szerinte továbbra is egy technikai adat, nem akar a kormányzat nyomást gyakorolni a monetáris politikára.

Azt ugyanakkor leszögezte,

ő is jobban örülne egy erősebb forintnak.

Kövér László házelnök Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Kövér László házelnök megerősítette, ma már elérhető lesz a parlament honlapján a tervezet, május 13-án érkeznek a fejezetek, május 20-án kezdődik a plenáris vita, május 22-ig lehet beadni a képviselői módosítókat, június 9-én nyújtják be a bizottsági összegzőket, június 10-én döntenek az összegző módosító javaslatokról,

és június 16-án lesz a végső szavazás.

A Költségvetési Tanács aggódik

A Költségvetési Tanácsnak Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetére nézve nincsenek olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák a tervezettel kapcsolatban az egyet nem értés jelzését.

De felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány által várt 2,5 százalékos 2025-ös és 4,1 százalékos 2026-os gazdasági növekedés elérését több tényező is veszélyezteti.

A tanács különösen

a gyenge idei első negyedéves GDP-adatot, valamint a világgazdaságban kialakult kereskedelmi feszültségeket emelte ki kockázati tényezőként.

A KT szerint a magasabb vámszintek tartós fennmaradása hátrányosan érinti a magyar exportteljesítményt, míg a növekvő bizonytalanságok csökkenthetik a beruházási kedvet, ami 2026-ra is áthúzódó növekedési kockázatokat jelent.

A belső fogyasztás ugyanakkor várhatóan bővülni fog a magas foglalkoztatás, az emelkedő reálbérek és a kormányzati jövedelemnövelő intézkedések révén.

De külön szól arról, hogy a fogyasztáshoz kapcsolt befizetésekre érdemi hatással van a gazdaság újra növekedési pályára állása, az átlagkeresetek szintje, a háztartások fogyasztásának bővülése és az infláció mérséklődése, ha az ezekre vonatkozó kormányzati prognózisok nem teljesülnek, akkor a bevételek lényegesen elmaradnak a tervezettől

A bérdinamika fenntartását illetően a KT hangsúlyozza: kulcsfontosságú lesz a bérmegállapodás felülvizsgálati mechanizmusa, amely szükség esetén újratárgyalást tesz lehetővé.

A 2026-os hiánycél teljesülését szintén érdemi kockázatok övezik. A gazdasági növekedés elmaradása csökkentheti az adóbevételeket, miközben az uniós források továbbra is bizonytalan elérhetősége a pénzforgalmi hiány növekedését okozhatja.

A KT külön megemlíti, hogy a kockázatok kezelésére rendelkezésre álló 50 milliárd forintos tartalék alacsonynak számít, elmarad a múltbéli szintektől és a kockázatok mértékéből, ezért annak jelentős megemelését javasolja.

Ez a 2026-os költségvetés Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Bevételcsökkentő hatással bír, hogy 2026-ban a személyi jövedelemadó mentességek kiterjesztése folytatódik, a 40 év alatti két gyermekes anyák szja-mentességével, és a 30 év alatti anyák adómentességének az átlagbérről a teljes jövedelemre, valamint az összes gyerekre való kiterjesztésével. Továbbá 2026. január 1-től lép életbe a családi kedvezmény megduplázásának második üteme, illetve 2025. július 1-től a CSED, GYED, örökbefogadói díj személyijövedelemadó-mentessége.

Mindez a 2025. évi előirányzathoz képest mintegy 500 milliárd forint bevételkiesést jelent

- írja a KT a jelentésében.