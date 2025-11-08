Lassan két éve kisiklott vonatszerelvények hevernek Nagymarosnál – informálta a Telexet egy olvasójuk. A MÁV még 2024 januárjában közölte, hogy szünetel a forgalom a Nagymarosnál kisiklott kilenc kocsi visszaemelése és műszaki mentés miatt.

A kocsikat azonban azóta sem sikerült visszaemelni a sínekre, ugyanis még mindig a helyszínen fekszenek.

A Telex megkereste a MÁV-ot, hogy miért hevernek még a vágány mellett a kisiklott vasúti kocsik. A MÁV sajtóosztálya kérdésükre azt válaszolta, hogy kocsik elszállításával kapcsolatban a tulajdonos MMV-t (Magyar Magánvasút Zrt.-t) javasolják megkeresni.

A kisiklásban érintett kocsik valóban az MMV menetvonalán közlekedő vonatban közlekedtek – ismerte el a Magyar Magánvasút Zrt.

Ők azonban úgy gondolják, hogy a baleset az infrastruktúra-üzemeltető, azaz a MÁV felelősségi körében következett, és jelentős anyagi kárt okozott, ami a jogi és biztosítási eljárások elhúzódásához vezetett. Ezek lezárultáig a kocsikat nem lehetett elszállítani.

A Magyar Magánvasút Zrt. szerint a vasúti kocsik elszállításának előkészítése már folyamatban van.

Ez már régi sztori

A MÁV korabeli közleménye szerint egy Nagymaros állomásra bejáró 23 vagonból álló tehervonat 9 tartálykocsija kisiklott, ebből 4 kocsi pedig felborult, illetve keresztbe fordult a vágányokon, egyes kocsik a tengelyükkel az ágyazatba fúródtak.

Bár a kisiklott tisztítatlan tartálykocsik üresek voltak, az előírásokat betartva a MÁV vegyi elhárító csapata és a Katasztrófavédelem szakemberei is megvizsgálták azokat. Szivárgást nem észleltek, így nem jelentettek veszélyt a környezetre. Ennek megállapítását követően már aznap délután megkezdődhetett a helyszínelés, estétől pedig a műszaki mentés egy vasúti óriásdaru segítségével.