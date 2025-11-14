Titkos vizsgálati jelentés került az Index birtokába a Budapest Brand Nonprofit Zrt. működéséről, amely szerint a cégvezetők törvénysértő módon kaptak prémiumokat, miközben a társaság több százmilliós veszteséget halmozott fel.

A Domokos László által készített anyag a főpolgármester, Karácsony Gergely felelősségét is felveti, és a prémiumrendszer tudatos kijátszását, a közpénzekkel való visszaélést, valamint luxusparkolók indokolatlan használatát rója fel.

A jelentés állítja: a prémiumokat nem előre határozták meg, hanem utólag osztották ki, így azok valójában jutalomnak számítanak, ami ellentétes a saját szabályzattal és a Munka törvénykönyvével.

A Budapest Brand 2024-ben 473,6 millió forintos veszteséget termelt, ennek ellenére fizettek ki bónuszokat, miközben havi 240–250 ezer forintos díjon bérelték a Kempinski Hotel mélygarázsában a parkolóhelyeket.

A Városháza szerint a „Fővárosi Átvilágítási Szakértő (FÁSZ) úrként” emlegetett Domonkos átvilágító jelentése politikai támadás, amely nem tartalmaz új megállapításokat. A főpolgármesteri hivatal azt állítja: a korábbi ÁSZ- és KEHI-vizsgálatok sem találtak visszaélést, a prémiumrendszer pedig a fővárosi cégeknél bevett gyakorlat. A parkolási szerződést szabályosnak mondják, és azzal magyarázzák, hogy a Városháza előtti területet közparkká alakították.