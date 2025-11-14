Rátelepedett a köd és a pára az országra. Ezt sem a gyalogosok, sem az autósok nem szeretik. Az előrejelzések szerint hétfőn érkezhet nagy széllel hidegfront, amely kisöpörheti ezt a nyákos időjárást. Igaz, akkor meg csapadék is jön.

Pénteken általában borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, és jelentéktelen szitálás is előfordulhat. Elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli, délnyugati részein azonban már elkezd oszlani a köd, kisüthet a nap. A délies szél a Dunántúlon megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, párás tájakon általában 5 és 10 fok között, míg a kevésbé felhős, napos részeken több fokkal magasabban alakulhat. Késő estére 3 és 13 fok közé hűl le a levegő - közölte a HungaroMet, amelynek honlapján azt is jelezték, hogy a tartós, sűrű, a látási viszonyokat rontó köd miatt tucatnyi vármegyére adtak ki figyelmeztetést.

Szombaton az északi országrészben marad meg a szürke, nyirkos, borongós, szélcsendesebb idő, néhol szitálás, ködszitálás is előfordulhat, valamint a délután második felétől helyenként kisebb eső is kialakulhat. Az ország déli felén azonban hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap, és ezeken a tájakon élénk, erős lesz a délnyugati szél. A borongós északi tájakon 4-11, a naposabb délen 12-19 fokot mérhetünk napközben.

Vasárnap sok felhő lesz felettünk, északon, északnyugaton helyenként napközben is megmarad a pára, illetve a köd. Ismét délen süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap. Északkeleten gyenge eső, szitálás alakulhat ki. Délen és keleten többfelé élénk, néhol erős lehet a nyugati, délnyugati szél. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A tartósan felhős, nyirkos északi tájakon 7-13, a szelesebb, naposabb déli területeken 14-20 fok között alakul a hőmérséklet.

Hétfőn egy hullámzó hidegfront érkezik, melynek hatására borongós, sokfelé esős, záporos időre készülhetünk. Egy-egy zivatar sem kizárt. Az élénk, erős délies szél délután fokozatosan északnyugatira fordul és erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Napközben 10-15 fok valószínű. Kedden felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Néhol még előfordulhat kisebb eső, zápor. Az élénk, erős északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből. Délután 5-12 fokra van kilátás - olvasható az Időkép előrejelzésében.