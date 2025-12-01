Hétfőn a borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható. A keleti, északkeleti megyékben időszakosan szemerkélő eső előfordulhat, a tartósan ködös részeken szitálás is lehet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul, a tartósan ködös részeken lesz a leghűvösebb. Késő este 0, +5 fok valószínű. Tartós, sűrű köd miatt négy észak-nyugati vármegyére adtak ki figyelmeztetést - közölte a HungaroMet.

Kedden sokfelé erősen felhős, borongós, szürke, helyenként tartósan párás, ködös időben lesz részünk. Legfeljebb néhol vékonyodhat el a felhőzet. Több tájegységünkön számítani kell szitálásra, esőre, a hajnali órákban ónos szitálás, gyenge ónos eső nem kizárt. A keleti, délkeleti szél csak néhol a Dunántúlon élénkülhet meg. A naposabb tájakon 8-10 fok körüli értékeket mutathatnak kora délután a hőmérők, a tartósan nyirkos, szürke országrészekben viszont 5 fok alatt maradnak a maximumok.

Szerdán a legtöbb helyen marad a felhős, borongós, helyenként tartósan ködös idő, elszórtan kisebb esővel, néhol ónos esővel. Csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap. Nem lesz jelentős a légmozgás, csak néhol átmenetileg élénkülhet fel. Hajnalban -3, +3, délután 4 és 10 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Csütörtökön a Dunántúlon és a középső tájakon még borongós lesz az idő, nyugaton este eső előfordulhat. Keleten, északkeleten viszont naposabb időre van kilátás. Gyenge lesz a keleti, északkeleti szél, csak néhol támadhat fel. Napközben 4-11 fok valószínű - a hét további napjaira pedig ez az Időkép előrejelzése.