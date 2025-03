Szentes Olivér, HungaroMet Éghajlatkutatási osztályának munkatársa közölte:

akár globálisan a világot, akár Európát vagy csak a magyarországi adatokat elemezzük, a tavaly mért hőmérsékletek voltak a legmelegebbek a 20. század kezdete óta.

A kutató az InfoRádióban nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az itthon a korábban legmelegebbnek számító 2023-as évhez képest is mintegy 0,7 celsius fokkal melegebb volt 2024-ben. Elsősorban a február, illetve a nyári hónapok közül a július-augusztus volt rendkívül meleg, a sokévi átlaghoz viszonyítva is.

A tavalyi februári adat 7 fokkal haladta meg a 2023-ast, ami egészen elképesztően magas érték, korábban az összes többi hónapot figyelembe véve sem volt ekkora pozitív anomália

- fogalmazott.

Az elmúlt 124 évet tekintve 2023 szeptembertől 2024 augusztusáig minden évszak a legmelegebb volt, illetve a 2024-es év naptári év is a legmelegebbnek adódott – sorolta Szentes Olivér, kiemelve: rendkívülinek számít, hogy egy éven belül az összes évszakos melegrekord megdőlt.

Szólt arról is, hogy

a globális átlaghőmérséklet évtizedes emelkedése Magyarországon még nagyobb léptékű a globális átlagnál, mivel a 20. század eleje óta meghaladja a másfél fokot.

A csapadék mennyisége 2024 összességében kevesebb volt, mint az átlag, 550 milliméter alatt maradt, hasonlóan, mint 2021-ben vagy 2022-ben. A csapadékos napok száma is ennek megfelelően kevesebb volt a szokásosnál.

A HungaroMet munkatársa rámutatott, hogy

több hónap is rendkívül száraz volt, különösen a nagyon forró július és augusztus, amikor a szokásos mennyiség kevesebb mint fele hullott.

A február, illetve a november-december is nagyon száraznak bizonyult.

Ugyanakkor szeptemberben megnövekedett a forró nyarat lezáró, sokfelé árvizeket okozó ciklonok gyakorisága, így az ősz első hónapja az egyik legcsapadékosabb volt egy amúgy aszályos, száraz évben.

Az éves középhőmérséklet országos átlagban a Dél-Alföldön volt a legmagasabb, amit a terület medence jellege okoz, hiszen Szeged és környéke található a legtávolabb a hegységektől. Ebből pedig következik az is, hogy az aszályok súlyossága is ezt a térséget érinti a leginkább, ahogy a hőhullámok is ebben a régióban a legintenzívebbek - összegezte Szentes Olivér.