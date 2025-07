Az idei nyár első komolyabb hőhulláma egyes országokban halálos áldozatokat is követelt. Franciaországban több ezer iskolát zártak be, Párizs legmagasabb figyelmeztetési szintet jelentette be, Olaszországban 18 város életét nehezíti a forróság, Spanyolországban rekordmeleg június zajlik, Portugáliában pedig a tűzveszély már kétharmadnyi lakott területet érinti – írja a Dívány.

Az elviselhetetlen időjárást egy hőkupola nevű jelenség okozza, amely Afrika felől hozza a forró, száraz levegőt. Ez azonban a jövőben a három forró nyári hónap helyett négyet is eredményezhet az országban.

A következmények azonban már most is egyértelműek. Az idei nyáron már 8 halálesetet regisztráltak, ebből Spanyolországban négyet, Franciaországban kettőt, Olaszországban szintén kettőt. A kórházak több száz hőgutás és dehidratációs esetet kezelnek, különösen az időseket és a krónikus betegeket. Mindeközben atomreaktorokat zárnak le vízhőmérséklet megemelkedése miatt, szabályozzák a kültéri munkavégzést, és átalakultak a városi közterek is.

A magyar fővárosban vizet osztogatnak a vonatállomásokon és a strandok is hosszabb nyitvatartási idővel működnek a helyzet enyhítésére.

A kutatók szerint korábban évente egyszer-kétszer fordult elő hőhullám, mára azonban megsokszorozódott az időjárási jelenség száma, részben az ember okozta globális felmelegedés következményeként.

Az Európai Unió Copernicus adatai szerint kontinensünk kétszer olyan gyorsan melegszik, mint a világátlag, és a június óta mért rekordok csak a jéghegy csúcsát jelentik.

A szakértők óva intenek a déli órákban történő kültéri tartózkodástól, illetve az UV-sugaraktól. Szerencsére már a legtöbb helyen átalakulóban vannak a munkavédelmi szabályok is, így egyre kevesebb olyan esettel találkozhatunk, amikor a szabad ég alatt kell munkát végezni a legnagyobb melegben.