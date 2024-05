Elfogtak egy szolnoki nőt, aki több száz embert vert át hamis hirdetésekkel

A gyulai rendőrök Szolnokon fogtak el egy nőt, aki hirdetésekkel körülbelül kétszáz embert csaphatott be. A testvére bankszámláját használta, a férfit is előállították, ellene is büntetőeljárás indult.