Ma van a Black Friday hivatalos napja, de már az elmúlt hetekben is hatalmas akciókkal és kecsegtető kedvezményeket hirdető kampányokkal találkozhattak a vásárlók, főképp az online térben. A Gazdasági Versenyhivatal arra figyelmeztet, hogy kerüljük gyors, kevésbé megfontolt döntésekből fakadó impulzusvásárlást.

A karácsony előtti időszakban elérhető árkedvezmények sokak számára jelentenek könnyebbséget és megtakarítást.

Az internetet és az üzleteket elárasztó akciókkal azonban természetesen csak akkor nyernek a fogyasztók, ha azt a vállalkozások tisztességes keretek között valósítják meg.

A Gazdasági Versenyhivatal már egy hónappal ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy ezekben a hetekben a kereskedők számos trükköt alkalmaznak a fogyasztókban fellángoló vásárlási láz kihasználására.

Azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy az akciós termék megvétele előtt gondolják végig higgadtan, hogy valóban szükségük van-e az adott termékre, lehetőség szerint kerüljék az impulzusvásárlást. Továbbá feltétlenül győződjenek meg néhány lényeges információról, amihez a GVH videói és tájékoztatói is segítséget nyújtanak.

Szemfényvesztés az egész? Nem a Black Friday a legolcsóbb időszak Egy felmérés szerint az ajánlatok 93 százaléka olcsóbb vagy azonos áron elérhető az év egy másik szakaszában. Erről itt olvashat többet >>>

Itt vannak a hivatal ajánlásai:

Nézzenek utána, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket is, mint a kiszállítási díj! Ismerje meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit!

Használjanak ár-összehasonlító oldalakat és applikációkat! Lehet máshol olcsóbban megkapják a terméket. Ügyeljenek arra, hogy a listán fizetett hirdetések is helyet kaphatnak, melyek nem feltétlenül a legkedvezőbbek.

Nézzenek utána, hogy korábbi vásárlók elégedettek-e a webáruházzal! Ha csak 5 csillagos értékeléseket lát, gyanakodjon! Lehet, hogy azokat mesterségesen generálták.

Nézzenek utána, hogy az áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége! Ezek hiánya mindig legyen gyanús!

Szánjanak elegendő időt az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fontosabb részeinek megismerésére!

Fontos!

Internetes vásárlás esetén – néhány kivétellel – a termék átvételét követően a vásárlót 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg.

A GVH arra is felhívja a figyelmet, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) által működtetett súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisa segítséget nyújt a felelős és tudatos döntés meghozatalában.

A Black Friday időszakát követően, a kereskedők többsége a karácsonyt megelőző hetekben is folytatja a leárazásokat ezért a Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt évekhez hasonlóan idén is árgus szemmel figyeli a webshopok árfeltüntetési gyakorlatait és amennyiben jogsértések gyanúját észleli megteszi a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben vizsgálatot indít.