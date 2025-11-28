Ma van a Black Friday hivatalos napja, de már az elmúlt hetekben is hatalmas akciókkal és kecsegtető kedvezményeket hirdető kampányokkal találkozhattak a vásárlók, főképp az online térben. A Gazdasági Versenyhivatal arra figyelmeztet, hogy kerüljük gyors, kevésbé megfontolt döntésekből fakadó impulzusvásárlást.
A karácsony előtti időszakban elérhető árkedvezmények sokak számára jelentenek könnyebbséget és megtakarítást.
Az internetet és az üzleteket elárasztó akciókkal azonban természetesen csak akkor nyernek a fogyasztók, ha azt a vállalkozások tisztességes keretek között valósítják meg.
A Gazdasági Versenyhivatal már egy hónappal ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy ezekben a hetekben a kereskedők számos trükköt alkalmaznak a fogyasztókban fellángoló vásárlási láz kihasználására.
Azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy az akciós termék megvétele előtt gondolják végig higgadtan, hogy valóban szükségük van-e az adott termékre, lehetőség szerint kerüljék az impulzusvásárlást. Továbbá feltétlenül győződjenek meg néhány lényeges információról, amihez a GVH videói és tájékoztatói is segítséget nyújtanak.
Itt vannak a hivatal ajánlásai:
- Nézzenek utána, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket is, mint a kiszállítási díj! Ismerje meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit!
- Használjanak ár-összehasonlító oldalakat és applikációkat! Lehet máshol olcsóbban megkapják a terméket. Ügyeljenek arra, hogy a listán fizetett hirdetések is helyet kaphatnak, melyek nem feltétlenül a legkedvezőbbek.
- Nézzenek utána, hogy korábbi vásárlók elégedettek-e a webáruházzal! Ha csak 5 csillagos értékeléseket lát, gyanakodjon! Lehet, hogy azokat mesterségesen generálták.
- Nézzenek utána, hogy az áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége! Ezek hiánya mindig legyen gyanús!
- Szánjanak elegendő időt az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fontosabb részeinek megismerésére!
Fontos!
Internetes vásárlás esetén – néhány kivétellel – a termék átvételét követően a vásárlót 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg.
A GVH arra is felhívja a figyelmet, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) által működtetett súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisa segítséget nyújt a felelős és tudatos döntés meghozatalában.
A Black Friday időszakát követően, a kereskedők többsége a karácsonyt megelőző hetekben is folytatja a leárazásokat ezért a Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt évekhez hasonlóan idén is árgus szemmel figyeli a webshopok árfeltüntetési gyakorlatait és amennyiben jogsértések gyanúját észleli megteszi a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben vizsgálatot indít.
