A gyártó országba, Svédországba repült javításra Kecskemétről az egyik JAS-39-es Gripen. A vadászgép hivatalosan november 12-én tért vissza Magyarországra, a skandináv országból egyenesen Kecskemétre tartott. Végül azonban Ferihegyen kellett leszállnia.

A baon.hu információi szerint a vadászgépnek azért kellett Budapesten kényszerleszállást végrehajtania, mert a sűrű köd miatt túl rossz volt a látótávolság a biztonságos landoláshoz. A protokoll szerint a látótávolságnak minimum 500 méternek kell lennie a biztonságos landoláshoz, Kecskemét felett azonban a Gripen landolási kísérletekor 100 méterig sem lehetett ellátni. Végül a gép Ferihegyen szállt le.

Ez viszont komoly feladatot jelent a Magyar Honvédség repülőműszaki állománya számára, ugyanis ki kell belőlük szerelni azokat az alkatrészeket, amelyek nem maradhatnak benne egy olyan repülőtéren, amely nem a saját katonai bázisa – írja a lap.