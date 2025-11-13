Összeszedtük a csütörtöki legfontosabb híreket és legérdekesebb cikkeinket:
- Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón bejelentette, hogy februárban folyósítja a kormány a 14. havi nyugdíj első negyedét, egyben a 13. havi nyugdíjjal, így a nyugdíjasok februárban 125 százalékkal több nyugdíjat kapnak. A kormány döntött a kamatstop, valamint a diákhitel támogatásának meghosszabbításáról is.
- A kormányzat szerint másodlagos, ha esetleg a Mol üzleti húzásával játszhatják ki az oroszok a szankciót. Vannak fontossági szempontok. Nem az oroszok az elsők.
- Megállapodás született Berlinben: 2026-tól minden 18 éves német férfinak kötelező lesz megjelennie az úgynevezett sorozási orvosi vizsgálaton. A védelmi minisztérium új rendszert vezet be, amely abban az esetben, ha nem lesz elég önkéntes jelentkező a Bundeswehrbe, sorsolással is eldöntheti, kiket hívnak be tényleges katonai szolgálatra.
- Kényszerleszállást hajtott vége az egyik magyar Gripen. Kecskemét helyett Ferihegyen kellett leszállnia a Svédországból hazatérő JAS-39 Gripennek. Útközben ugyanis probléma merült fel.
- Megindult a roham Orbán Viktor rajzáért, megjött a jóváhagyás. Máris belendültek az élelmesek, hogy üzletet csináljanak a miniszterelnök híressé vált nonfiguratív alkotásából. Először úgy nézett ki, hogy közbe szól a szerzői jog, ám Orbán Viktor váratlanul zöld utat adott.
