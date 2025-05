Johan Segertoft, a Gripen Saab alelnöke és üzletágvezetője a Space & Defense Summit 2025 konferenciára látogatott Magyarországra, amely több mint 400 hazai és nemzetközi üzleti és politikai döntéshozó részvételével zajlott a HypeX Consulting rendezésében a Bálna rendezvényközpontban. A rendezvényen egy vállalati kerekasztal-beszélgetésen vett részt, amely után az Economxnak adott interjújában beszélt többek között a Saab legutóbbi magyarországi beruházásairól, a magyar légiflotta bővítéséről, a svéd NATO-csatlakozás hatásairól, valamint a mesterséges intelligencia felhasználásáról a vállalat életében.

Kép: Saab

Magyarország 2024 februárjában további négy Gripen C típusú repülőgépet rendelt a Saabtól. A vállalat emellett vállalta a magyar légiflotta 2035 utáni támogatását és fejlesztését is. Milyen új technológiákkal és képességekkel rendelkeznek a Gripenek legújabb változatai, amelyek versenyelőnyt jelenthetnek más vadászgépekkel szemben?

Anélkül, hogy konkrét képességekre térnék ki, Magyarország és a magyar légierő történelmileg élen jár a Gripenek korszerűsítési programjaiban. Így mindig a legújabb, legmodernebb képességekkel rendelkeznek, ami Európa egyik legképzettebb légierejévé teszi őket. Azzal, hogy további négy gépet adnak hozzá ehhez a flottához, és ezeket folyamatosan korszerűsítik, az Magyarország számára nagy haszonnal jár, és így továbbra is az élvonalban maradnak Európában.

A Saab februárban új irodát nyitott Budapesten, és bejelentette egy Légiképesség Fejlesztési Központ létrehozását is. Ez utóbbi közvetlenül milyen előnyökkel jár majd a magyar mérnököknek és a helyi iparnak, illetve milyen jövőbeli fejlesztési lehetőségeket lát még a magyar védelmi ipar számára?

Úgy gondolom, hogy kölcsönösen előnyös számunkra, mint vállalat, de Magyarország számára is, hogy közösen kezdjük el a kompetenciaépítést ezen a területen. Óriási potenciált látunk Magyarországgal kapcsolatban, köszönhetően annak, hogy sok képzett mérnök és ember van itt. Tehát az együttműködés és az új képességek létrehozásának megkezdése a virtuális valóság, a kiterjesztett valóság, a mesterséges intelligencia, a szoftvervezérelt funkciók és a többi területen olyasmi, ami a rendszerünk, a termékeink, majd a felhasználóink, de a szélesebb közösség számára is előnyös lesz, mert együtt tudunk működni és tanulni.

Kép: Saab

Svédország nemrégiben csatlakozott a NATO-hoz. Hogyan befolyásolja ez a lépés a Saab katonai üzletágának üzleti lehetőségeit?

Először is, voltak olyan ügyfeleink, akik már régóta a NATO tagjai, mint például Magyarország. Így a termékeink évtizedek óta NATO-kompatibilisek. De természetesen most, hogy a NATO tagjaivá váltunk, ez növeli a NATO-n belül a láthatóságot és a hozzáférést bizonyos programokhoz vagy beszerzésekhez, ami egy jó lehetőség számunkra. A katonai szövetségen belül a technológia és az innováció is ösztönzőleg hat. Tehát az, hogy hozzájárulhatunk, de egyben tanulhatunk is belőle, valamint hozzá is férhetünk, ez tovább növelheti a termékeink értékét.

Hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia és az autonóm rendszerek fejlesztése a Saab hosszú távú innovációs stratégiáját?

Ha nem vagy képes átalakítani és használni a mesterséges intelligenciát, valamint megpróbálni megvalósítani a rendszereid autonómiáját, akkor cégként halott leszel. Tehát nem az a kérdés, hogy versenyképes vagy sem, hanem a túlélés, mert a technológia errefelé tart.

Erre csak egy példa, hogy hogyan integráljuk az újszerű megerősítéses tanulási algoritmusokat a Gripen repülőgépekbe már most is. Azt már nyilvánosságra hoztuk, hogy ezt tesszük, de hamarosan el is kezdünk repülni vele. És természetesen ez sokféle módon segíti a pilótát. Tehát a jövőben egyre több ilyet fogunk látni. A szélesebb perspektívára kell koncentrálnod. Az egyik dolog tehát az, hogy a termékeinkbe döntéstámogató eszközként beépítjük a mesterséges intelligenciát, amit a Gripenekben már most is megteszünk.

Aztán a mesterséges intelligenciát használjuk arra is, hogy felgyorsítsuk a fejlesztési folyamatot. Mint például a kódolásban és ehhez hasonló dolgokban, de a mesterséges intelligenciát vállalati feladatokra is használjuk. Úgy értem arra, hogy hogyan válaszoljunk a megkeresésekre, és hogyan készítsük elő a prezentációkat. Állítsunk össze a segítségével egy nagyon jó ajánlatot az ügyfél számára, amely valóban összhangban van azzal, amire szüksége van. A belső folyamatokban az MI a köbön kifejezést használjuk, mert három nézőpontot jelent. Mert mindig mindenki csak egy perspektívára összpontosít, de mi mindháromra próbálunk koncentrálni.

Kép: Saab

Hogyan befolyásolja a Saab üzleti stratégiáját, hogy az orosz-ukrán háború és a változó geopolitikai környezet miatt egyre több európai országban jelentősen megnövekedtek a katonai kiadások?

A geopolitikai környezet felgyorsítja a szükséges változást Európában, hogy erősebb együttműködést és partnerségeket építsünk ki egy rugalmasabb európai védelmi erő érdekében. Tehát alapvetően csak felgyorsítja ezt a lépést, ami egyébként is szükséges volt. De most azt látjuk, hogy ez olyan gyorsan megy, hogy lépést kell tartani a változó piacokkal.