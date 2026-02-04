A legújabb Magyar Közlönyben megjelent egy rendelet, amelyben a kormány úgy határoz, hogy az ukrajnai háborúra tekintettel Budapest nem kérhet jogvédelmet a szolidaritási adó inkasszálásával szemben és visszamenőleg minden erre vonatkozó bírósági ítéletet meg kell semmisíteni. Ezzel együtt pedig két héten belül 2023-ig visszamenőleg kellene megfizetnie a szolidaritási adót a fővárosnak.
Karácsony Gergely legújabb Facebook-posztjában arra mutat rá, ha meg lehet tenni Budapesttel, hogy a kormány a jog fölé helyezi magát, és ezzel veszélyeztesse mindenki biztonságát, akkor senki sincs az országban biztonságban.
„Ha a kormány veszélyhelyzeti rendelettel utólag semmisíthet meg bírósági ítéleteket, akkor Magyarországon a magyar kormány felmondja alapvető kötelességét a polgárai felé.”
Karácsony úgy véli, a kormányrendelet annak beismerésével ér fel, hogy Budapestnek van igaza, vagyis a jog szerint az elvonások visszajárnának. Ugyanakkor szerinte annak is a beismerése, hogy a magyar kormány gazdaságpolitikája kudarc.
Kiemelte, mivel a bírósági döntések utólagos kormányzati felülírása sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját, ezért az igazságszolgáltatás és a bírói függetlenség védelmében az Európai Bizottsághoz fordul, azt kérve, hogy vizsgálják meg, milyen azonnali lépéseket tehetnek a magyar jogállamiság védelmében.
„Nagyon remélem, hogy a magyar bíróságokat nem téríti le a jogállamiság útjáról sem ez a kormányrendelet, sem a megfélemlítő propaganda. Ha így lesz, a kártérítési perek révén egyensúlyban tudjuk tartani a költségvetésünket. De addig is óvintézkedéseket kell tennünk.” – tette hozzá.
Kijelentette, hogy az iparűzési adó befizetéséig, azaz március közepéig semmilyen beszállítói számlát nem áll módjukban kifizetni, emellett pedig arra kérte a budapesti vállalkozásokat, hogy ha tehetik, már határidő előtt fizessék be az iparűzési adót.
Karácsony: már a látszatra sem ad a kormány, direktben nekiront a jog uralmánakA jogállam és az alkotmányosság leépítésében soha nem látott mélypontnak minősítette Karácsony Gergely azt a friss kormányrendeletet, amely kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás teljesítése nem lehet vita tárgya, ellene közigazgatási pernek vagy azonnali jogvédelemnek helye nincs. Ezzel, tette hozzá a főpolgármester, ellehetetlenítették Budapest bíróság előtti küzdelmét.
