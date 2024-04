Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Már megjelent a hazai eper a boltok piacain, az idei korai kitavaszodás miatt a szezon 1-2 héttel előbb kezdődött a szokásosnál.

A magyarországi klímaadottságok mellett a szamócák ilyen korán csak és kizárólag üvegházban, vagy fűtött fóliaházban teremnek meg, szabadföldön egyelőre nem, ott 3-4 hét múlva kezdődhet a szüret

- mondta a Spirit FM Több-Kevesebb című műsorában Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.

Szamócát pedig üvegházban vagy fóliaházban drágán lehet előállítani, ez az oka annak, hogy ilyen magas árak vannak a piacon.

Most a termelői ár, amennyiért az eper gazdát cserél a termelő és a közvetítő kereskedő között, olyan 3500 forint/kg körül van, a szezon közepére, csúcsidőszakban ez 1000 forint alá is zuhanhat, akár 600-800 forint/kg is lehet.

A fogyasztói ár pedig, vagyis amennyiért a vásárló megveszi, 5-6000 forint körül van jelenleg, a szezon közepére pedig 1000-1500 forint körül várható.

Apáti Ferenc elmondta még:

Ha jön egy meleghullám, sokszor a fogyasztói ár is „benézhet” az 1000 forint alá, az áprilistól júniusig tartó átlagos fogyasztói ár 1500-2000 forint körül várható.

A márciusi fagyokkal kapcsolatban elhangzott, hogy a kajszi- és az őszibarackban lesz termékkiesés, de a mértékét nehéz megbecsülni.