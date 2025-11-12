A rendőrség szerdán sajtótájékoztatón számolt be a rendkívüli bűncselekmény részleteiről. November 8-án este érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint egy csecsemőt elvittek a VIII. kerületből. A gyerek édesanyja két nappal korábban ismerkedett meg egy nővel, aki egy alapítvány munkatársának adta ki magát, és felajánlotta az anyának, hogy babaholmikat és gyógyszertári utalványokat tud szerezni neki – írta a Blikk.

A nő két nappal későbbmegjelent az anya lakásán, és felajánlotta, hogy vigyáz a gyerekre, amíg anyaj elmegy a holmikért. Az anya elment a megadott címre, de senkit nem talált ott, ezért húsz perc várakozás után visszament a lakásába, ahonnan a nő és a gyerek is eltűnt.

Ezt bejelentette a rendőrségnek, ahová egy újabb hívás is beérkezett, nevezetesen arról, hogy az egyik nőgyógyászati klinikán egy ismeretlen, vélhetően parókát viselő nő elhelyezett egy csecsemőt a kihelyezett inkubátorban. A gyereket elrabló nő ezután újra felvette a kapcsolatot az anyával, akivel másnapra lebeszéltek egy találkozót. A nőt ekkor sikerült elfogni.

A nő elismerte, és meg is bánta tettét, de azt mondta, azért vitte el a gyereket, mert neki soha nem lehetett sajátja, a családjának akart bizonyítani.

A gyermekrabló szabadlábon védekezhet, a 31 éves nő akár öt évet is kaphat.