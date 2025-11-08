Eltűnt személyként keresi a rendőrség dr. Kett Antóniát. A Szekszárdon fül-orr-gégész főorvosként dolgozó 62 éves nőről azt írja a police.hu, hogy testmagassága 166–170 centiméter, kék szemű, szőke, vállig érő hajjal.

A rendelkezésre álló információk szerint az asszony november 3-án gerincműtéten esett át Szegeden, emiatt a nyakán kötés és friss műtéti heg látható, valamint korábbi gerincműtétek nyomai a hátán.

A ruházata feltételezhetően fehér papucs, sötét nadrág és sötét pulóver, alatta fehér póló és kórházi hálóing lehet.

A rendelkezésre álló adatok szerint dr. Kett Antóniánál a műtéti beavatkozást követő speciális idegsebészeti ellátás indokolt lehet. Emellett — a család és a kezelőorvosok tájékoztatása alapján — fennállhat a pszichiátriai veszélyeztetettség, amit a hatóságok és az egészségügyi szakemberek különösen figyelembe vesznek – írja a teol.hu.