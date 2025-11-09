Sokáig keresték a szekszárdi kórház főorvosnőjét, akit a gerince miatt műtötték Szegeden. A 62 éves asszony már lábadozott, de nagy fájdalmai voltak – tudta meg az RTL.

A kórház egyik biztonsági kamerája rögzítette, ahogy a nő hajnali 5-kor kisétál az épületből, utána sehol nem találták. Tegnap délután találtak rá önkéntesek, de az életét már nem lehetett megmenteni.

Eltűnt egy fül-orr-gégész főorvosnő, nagy baj lehet ebből – írtuk meg szombaton.

Kedvelt orvosnő volt Dr. Kett Antónia, aki gerincműtétje után a kórházból távozott, azt feltételezték, hogy Szegeden maradt, láthatóak rajta a műtét utáni kötések.

A család és a kezelőorvosok tájékoztatása alapján fennállt a pszichiátriai veszélyeztetettség.