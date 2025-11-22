Az aktuális előrejelzések szerint az éjszaka folyamán akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat a fővárosban, a Budapesti Közművek ezért továbbra is azt kéri a fővárosi autósoktól, hogy kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak – közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. az MTI-vel.

Továbbra is kérik, hogy a havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban – általában legfeljebb egy-két napig – lehetőség szerint azok is a közösségi közlekedést vegyék igénybe, akik egyébként saját gépjárművel közlekednek a fővárosban.

A fővárosi útszakaszokat a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja:

először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait,

majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat,

ezt követően a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

Az FKF Köztisztasági Divízió a minél gördülékenyebb hóeltakarítás érdekében arra kéri az autósokat, hogy vigyázzanak a városban dolgozó, közfeladatot végző munkatársaikra. Fontos, hogy az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítésben, hóeltakarításban résztvevő járműveket, hiszen a munkagépek mögött értelemszerűen tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok – közölték.

A fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat.

Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.

Fontos tudni!

A helyzetre felkészülve Karácsony Gergely főpolgármester posztjában arra kérte a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közművek nevében az autósokat, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak, ezzel saját maguk és a többi közlekedő biztonságát is védik.

Azt kérte, aki teheti, a havazás idején válassza a közösségi közlekedést. Hozzátette, a Budapesti Közművek köztisztasági divíziója síkosságmentesítésre készül, a munkát a jogszabályoknak megfelelően először a hidakon, felüljárókon, autópályák bevezető szakaszainál, valamint fő közlekedési útvonalukon végzik el, azután pedig a hegyvidéki buszvonalakon és egyéb közösségi közlekedési utak, majd az egészségügyi intézményekhez és logisztikai bázisokhoz vezető útszakaszokon, legvégül pedig a mellékutakat takarítják.

Kiemelte, hogy a BKV folyamatosan figyeli az időjárás-előrejelzéseket, és a lehetőségekhez mérten igyekszik megelőzni az időjárás okozta kellemetlenségeket, baleseteket. Hozzátette, a megállóhelyeket a vállalat szerződéses partnere síkosságmentesíti.

Karácsony Gergely azt is hangsúlyozta, hogy a BKV saját üzemeltetésű hótakarító gépeit felkészítették a téli időszakra.

A BKK az utasoktól azt kéri, az utazás kezdete előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, mivel ilyenkor meg folyamatos takarítás és forgalomszervezés mellett is számítani kell fennakadásokra.

A főpolgármester arra is rámutatott, hogy a járdák síkosságmentesítése továbbra is az ingatlantulajdonosok és üzemeltetők kötelessége, társasházak esetében pedig a lakóközösség feladata.

Az ország több pontján már péntekre virradó éjszaka és hajnalban havazott a hegyekben egyelőre azonban nem lehet tudni, alkalmas-e síelésre vagy szánkózásra.