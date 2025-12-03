A 6×6 Taxi november 30-án 18:00 órától szünetelteti szolgáltatását. A cég honlapján közzétett közlemény szerint a vállalat a budapesti piacon kialakult tisztességtelen verseny miatt kénytelen átstrukturálni tevékenységét, ezért ideiglenesen felfüggeszti működését.

A hívásokat a továbbiakban a City Taxi diszpécserszolgálata veszi át, így az utasok zavartalan kiszolgálásra számíthatnak.

A közleményt kíszúró vg.hu cikke szerint az 1993-ban alapított 6×6 Taxi mintegy ötszáz főt foglalkoztatott, havi szinten körülbelül 150 ezer fuvart bonyolított le. A taxis vállalkozók jelentős része a jövőben City Taxisként folytatja tevékenységét, és biztosított az utólagos fuvardíj-elszámolás lehetősége is a szerződött partnerek számára.

Bár a vállalat átmeneti szünetet jelentett be, könnyen lehet, hogy ez már a végleges búcsú.