Ezt jó, ha tudja vásárlás előtt – változás jön a boltokban

Már néhány boltban is fizethetünk qvik-alapú fizetési megoldással, a Príma 9 üzletében vezették be az azonnali fizetési rendszer új szolgáltatását. A megoldás nemcsak gyors és biztonságos, hanem olcsó is. A jegybank arra kér minden kiskereskedőt, hogy vezesse be a qvik-et az üzleteiben vagy webáruházaiban.