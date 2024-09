Sikeresen elstartolt a QR-kódos azonnali fizetési rendszer: az új szolgáltatás az egységesített qvik QR-kódon, deeplinken és NFC-n alapuló azonnali fizetési megoldásaival indult el vasárnap a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a GIRO Zrt. iránymutatása alapján. Minden ügyfél számára ingyenesen és automatikusan elérhetővé válik a rendszer.

Szintet ugrottunk a pénzforgalom digitalizációjában

– mondta Bartha Lajos, a jegybank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója az MNB sajtótájékoztatóján.

Az új megoldással QR-kóddal, érintéssel, fizetési kérelemmel vagy deeplinken keresztül egyenlíthetjük ki a kötelezettségeinket.

Így néz ki a folyamat: az árucikkek leolvasását követően a kereskedő pénztárgépe, POS-terminálja vagy egyéb digitális kijelzője megjeleníti az átutaláshoz szükséges QR-kódot, amit a vásárlónak be kell olvasnia. Ezt követően megjelenik az azonnali átutalási felület az automatikusan kitöltött adatokkal, a vevő pedig jóváhagyja a tranzakciót a szokásos módon. A tranzakció néhány másodperc alatt megtörténik. A qvik-fizetés hasonló módon zajlik majd az online vásárlásoknál vagy kisebb szolgáltatóipari szereplőknél is.

Ezek a teendők röviden:

Nyissa meg telefonja kameráját Olvassa be a megjelenő QR-kódot Ellenőrizze, majd hagyja jóvá a tranzakciót

Külön applikáció letöltésére nincs szükség, minden magyar banki alkalmazással működik a qvik-szolgáltatás.

Biztonságosabb, olcsóbb is lehet

„Az új lehetőség egy nagy áttörést jelent a pénzügyi megoldásokban” – mondta Virág Barnabás. A jegybank alelnöke szerint a qvik amellett, hogy biztonságos és hazai szolgáltatás, egy digitális pénzügyi rezsicsökkentés is meg fog valósulni: a fogyasztóknak teljesen ingyenes lesz a QR-kód alapú fizetés, a kereskedőknek pedig lényegesebben kevesebbet kell fizetniük, mint a hagyományos bankkártyás megoldásokért. A szolgáltatási díjban 10-20 bázispontos lehet a különbség egy átlagos kereskedőnél.

A qvik-szolgáltatás még előnyösebb lehet a kisebb vállalkozások számára, akiknek eddig gondot okozott a POS-terminálok fenntartása. Az új rendszer segítségével olcsóbb eszközöket használhatnak, vagy akár teljesen el is hagyhatják a POS-terminált, ami további költségcsökkentést eredményez. Ez a változás segíthet abban is, hogy kevesebb olyan tábla jelenjen meg az üzletekben, amelyen a készpénz elfogadásának hiányát, vagy a kis összegű bankkártyás fizetések elutasítását hirdetik.

A kkv-k járhatnak jól

A pénzforgalmi szolgáltatók fizetési kártya elfogadáshoz kapcsolódó bevételeinek megoszlását jogcím és kereskedői kategóriák szerint vizsgálva az látható, hogy minél nagyobb a kereskedők kártyaforgalma, a POS-terminálhoz kapcsolódó díjak aránya az összdíjakon belül annál alacsonyabb. Erről részletesen írtunk korábbi cikkünkben, amelyet itt olvashat el.

Mostanra elengedetlenné vált a digitális eszközeink összekapcsolása, világszerte jelenleg 50 milliárd digitális eszköz van rákötve az internetre. Ez azt jelenti, hogy egy emberre átlagosan 6 digitális eszköz jut, az eszközök integrációja tovább erősíti a digitális fizetési megoldások szerepét a mindennapi életben.

A jegybank alelnöke mégis úgy véli, hogy fontos a szuverenitás a pénzügyekben. Épp ezért a qvik infrastruktúrája teljes egészében hazai cégek által üzemeltetett rendszer és a felhasználók adatai is országhatárokon belül maradnak.

Fordulat jöhet a fintech-bank versenyben

Az új technológia várhatóan a banki versenyt is fel fogja erősíteni, mivel a qvik révén a hagyományos pénzintézetek is előtérbe kerülhetnek. A jegybank arra kéri a kereskedőket, hogy vegyék fel a kapcsolatot bankjaikkal, és kérjék az új fizetési megoldás bevezetését, hiszen a rendszer a kisebb vállalkozások számára is versenyképes árazású, olcsó és biztonságos megoldást kínál.

Az azonnali fizetési rendszer 2020 márciusában indult el Magyarországon az azonnali fizetési rendszer, amely világszinten is egyedülállónak számít, hiszen minden bank számára kötelező volt a rendszerhez való csatlakozás. A rendszer használata ma már nélkülözhetetlennek tűnik, az új szolgáltatás pedig valószínűleg tovább erősíti majd a trendet.

Itt problémaként merülhet fel egyébként, hogy a szolgáltatók kijátszák az elektronikus fizetés biztosítását, és csak az egyik megoldást kínálják az ügyfeleiknek. Emellett az is kérdéses, hogy a vidéki és digitálisan kevésbé érett területeken megoldást jelent-e egy ilyen megoldás bevezetése.

Százezres tranzakciók már most

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese is jelentős potenciált lát a qvik-rendszerben, amely mind számlavezető bankként, mind elfogadó bankként előnyös lehet a pénzintézet számára.

Már most többszáz tranzakció zajlott le a rendszeren keresztül, köztük több százezer forintos fizetések is. Az OTP célja, hogy november végéig mind a 20 ezer kiskereskedő partnerük számára elérhetővé tegyék a szolgáltatást. Kétezer kereskedő partnernél már most elérhető a qvik.

Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója szerint az utóbbi hat év munkájának eredményeként most valami igazán jelentős történik a hazai pénzügyi megoldások terén. A qvik bevezetése az elfogadói piacon is nagy változásokat hozhat, hiszen elérhető lesz a legkisebb vállalkozók és a közüzemi szolgáltatók számára is, és akár a jelenlegi POS-terminálokon is használható lesz. Az online vásárlásoknál pedig a QR-kódos fizetési megoldás sokkal biztonságosabb alternatívát jelenthet.

6-12 hónap szükséges ahhoz, hogy a qvik igazán elterjedjen, de ehhez a vállalkozásoknak be kell látniuk, hogy ez a QR-kódos fizetési rendszer olcsóbb és biztonságosabb, mint a hagyományos bankkártyás fizetés.

Kevesebb visszaélés?

Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára a banki csalásokra is felhívta a figyelmet. Még mindig túl magas az online térben elkövetett pénzügyi visszaélések száma, az év első három hónapjában 4 277 alkalommal jártak sikerrel a csalók, a háztartásokat ezzel 5,4 milliárd forinttal károsították meg. 2023 egészében 23,2 milliárd forintos volt a kár.

Erősen növekvő tendencia látszik a meghiúsult csalások számában

– tette hozzá, kiemelve, hogy tovább kell erősíteni a védelmet.

A legfontosabb teendő, ha valaki csalás áldozata lesz az, hogy azonnal jelezze a számlavezető bankjának, hiszen így van lehetőség még arra, hogy a pénz ne kerülhessen ki a hazai pénzügyi rendszerből.