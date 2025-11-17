Csekély változással, vegyesen, többségében csökkenéssel nyitottak hétfőn a főbb európai tőzsdeindexek.

A STOXX 600 index 0,02 százalék emelkedéssel, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,05 százalék csökkenéssel kezdte a hétfői kereskedést.

Londonban az FTSE 100 index 0,09 százalékkal csökkent,

a frankfurti DAX index 0,05 százalékkal emelkedett,

a CAC 40 index Párizsban 0,04 százalékkal csökkent a kezdéskor.

Milánóban az FTSE MIB index

index és a madridi IBEX 35 index egyaránt 0,06 százalékos csökkenéssel nyitott.

A befektetők az amerikai kormányzati leállás miatt kimaradt makrogazdasági adatok közzétételére várnak, amely a héten esedékes. Ezek közül a legfontosabb a nem mezőgazdasági ágazatokban foglalkoztatottak számának csütörtökön esedékes közzététele lehet, amiből következtetéseket lehet majd levonni a Fed kamatpolitikájának további alakulására. Óvatos kivárás előzi meg az Nvidia eredményének szerdai amerikai tőzsdei zárása után esedékes közzétételét is.

Az olajár mintegy 1 százalékkal csökkent hétfőn, részben eltüntetve ezzel az előző kereskedési nap nyereségét. A világpiaci olajár-kilátások továbbra is negatívak, mivel az OPEC és a nem OPEC-tag országok termelésének növekedése mellett a kereslet növekedése lassul, ezért az idén és jövőre túlkínálat várható.

Az európai piacok hétfői nyitásakor a WTI nyersolaj ára 0,88 százalékkal állt alacsonyabban a folyamatos nemzetközi kereskedelemben hordónként 59,56 dolláron, a Brent ára pedig 0,68 százalékkal ment lejjebb 63,95 dollárra.

Az arany ára stabilizálódni látszik hétfőn az előző napok esését követően.

Az arany spot jegyzése 0,01 százalékkal áll alacsonyabban unciánként 4083,37 dolláron.

A dollárindex 0,01 százalékkal magasabb, 99,31 ponton áll. Az eurót 0,05 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1613 dolláron.