A társaság pénteken közölte, az eddig összesített adatok szerint a társaság hajóin és kompjain összesen 2 millió 326 ezer utazót regisztráltak, ez a szám már most magasabb, mint a tavalyi teljes év utasforgalma, és 53 ezerrel több a múlt év azonos időszakához képest.

Kiemelték, a balatoni turizmus fejlődését a kiemelkedő forgalom is jól mutatja, hogy a személyhajók 901 ezer főt fogadtak – mintegy 38 ezer utassal többet, mint az előző csúcsszezonban –, a kompokon pedig 1 millió 425 ezer utas kelt át a Balatonon, 15 ezerrel többen, mint tavaly.

Kifejtették, hogy a növekedésben főként a települések között közlekedő menetrendi járatok utasszáma, a családi kedvezmények, valamint az egyre többen hajózó kerékpárosok játszottak döntő szerepet.

A menetrendszerinti hajók több mint 664 ezer utast szállítottak, 7,3 százalékkal többet, mint 2024 hasonló időszakában. A legkeresettebbek 2025-ben is a Fonyód–Badacsony, valamint a Siófok–Balatonfüred–Tihany közötti útvonalak voltak – közölte a társaság az MTI-vel.