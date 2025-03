Újabb sajtóértesülés hozta lázba szerdán az OTP részvényeseit, ahogy arról az Economx is beszámolt, állítólag az HSBC Malta megvétele iránt érdeklődik a magyar központú pénzintézet.

További részletek egyelőre nem ismertek, s szokás szerint az OTP Bank is hárította a sajtó érdeklődését, miszerint nem kommentálnak az akvizíciókkal kapcsolatos értesüléseket.

Az mindenesetre biztos, hogy az OTP nem tett le arról, hogy akvizíciókkal gyorsítsa fel növekedését, igaz, 2024-ben nem sikerült akvirálniuk. Pedig a várakozások felfokozottak voltak, miután Csányi Sándor elnök-vezérigazgató a bank tavaszi közgyűlésén belengette, hogy történetük legnagyobb felvásárlására készülnek. A találgatások gyorsan beindultak ezután, és a Csányi Sándor néhány részletet még elárult egy interjúban, szóval szinte biztosra lehetett venni, hogy az OTP célja a baltikumi terjeszkedés lehet, a konkrét célpont pedig a Luminor Bank.

Rá néhány hétre az olasz Unicredit is bejelentkezett a Luminorért, azóta viszont nagy a csend, nem lehet tudni, mi lett a tender kimenetele, az eladó (egy amerikai befektetési alap) továbbra is meg akar-e még válni az egyébként 2 milliárd euróra taksált hitelintézettől.

A HSBC székháza Vallettán. A HSBC Bank Malta vezető nemzetközi banki és pénzügyi szolgáltató csoport Máltán és a HSBC leányvállalata. A korábbi Mid-Med Bank és a második legrégebbi bank a szigeten. A pénzügyi termékek és szolgáltatások átfogó választékát kínálja mintegy 40 fiókból és irodából álló hálózatán keresztül Málta és Gozo egész területén. Kép: Getty Images , Horacio Villalobos

Az OTP csoport tavaly rekord nyereséggel, csoportszinten 1076 milliárd forint nettó profittal zárt. A saját tőke alapján bőven van mozgástér bankvásárlásra, mint ahogy osztalékfizetésre is. Utóbbira már körvonalazódott a javaslat, a közgyűlés részvényenként 964 forint osztalékfizetésről dönthet.

Mit lehet tudni az állítólagos kiszemeltről? A máltai bank részvényeinek 70 százaléka van az HSBC csoport tulajdonában. Az anyavállalat tavaly jelentette be, hogy felülvizsgálja a máltai leányvállalat szerepét a bank stratégiájában, bár konkrétan eladási szándékról akkor még nem esett szó.

A 2024-es mérleg szerint a bank saját tőkéje 601 millió euró, a mérlegfőösszeg pedig 7,7 milliárd euró. A hitelállomány 2,9 milliárd euró volt az év végén. A saját tőke 17,5 százaléka volt a tavalyi nyereség, azaz 105 millió euró.

Máltán 25 kereskedelmi bank működik, ebből kettő piaci részesedése meghatározó, egyik a Bank of Valletta, a másik a szóban forgó HSBC leánybank. A két nagy szereplő összesített részesedése 45 százalék. A The Banker piaci körképe szerint a máltai piac érdekes Európa nagy pénzintézetei számára is, jelen van itt egyebek mellett az Erste, a Raiffeisen és a Deutsche Bank is. A pénzintézeti szaklap megjegyzi, hogy a piac egyik érdekes szereplője a FIMBank nevű, kuvaiti tulajdonú hitelintézet, amely jórészt kereskedelmi finanszírozásban aktív.

Egyébként a magyar bank számára nem ismeretlen terep Málta: 2014-ben bejegyeztek ott egy OTP Financing Malta Company Limited nevű céget, 105 millió euró alaptőkével. A céget az OTP csoporton belüli finanszírozási tranzakciók optimalizálására alapították.

Az Erste kommentárja szerint az OTP Európa-szerte keresi a felvásárlási célpontokat, így a hír nem meglepő. A magyar bankcsoport tőkehelyzete erős, jelentős többlettőkével, amelyet elsősorban növekedési ambícióira fordíthat.

Az érdeklődők köre nem túl nagy, az OTP mellett a helyi APS Bankot említette az érdeklődők közt az albán sajtó.