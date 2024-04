11:37

Beszélt az oroszországi jelenlétről is, mint mondta, hazahoztak 50 milliiárd forintnyi osztalékot, az egyre kisebb jelenlét elérése a cél. „Oroszországi leánybankunk működését teljes mértékben alárendeljük a nemzetközi szankciós előírásoknak. Fokozatosan leépítjük a vállalati hitelportfóliónkat, nem fektetünk orosz állampapírokba, illetve ezek forgalmazását a teljes nemzetközi OTP csoportban felfüggesztettük. Az OTP Bank Nyrt. nem nyújt finanszírozást oroszországi leánybankja számára" – közölték korábban. a stratégiai döntést illetően. Csányi most a közgyűlésen azt is hozzátette: akár 100 milliárdos osztalékot is hazahozhatnak.

Az OTP Bank még 2022-ben megvásárolta az üzbég Ipoteka Bankot. Az elmúlt években az OTP számos eltérő mérettel, működési modellel, eredményességi mutatóval és hagyományokkal rendelkező csoporttagból alkotott európai szinten is jegyzett, jelentős nemzetközi vállalatot. Üzbegisztánban Csányi Sándor jó eredményeket vár, szeretné, ha az OTP a harmadik legnagyobb pozíció elérné. A 2000-es évek eleje óta több mint bankot vásároltak meg és integráltak. Jelenleg a bank Magyarország mellett piacvezető pozíciót tölt be többek között a bolgár, szerb és montenegrói piacon is, és szlovéniában is.

Indikatív ajánlatot tett az OTP egy másik - unión belüli – bank megvásárlására, amivel az OTP legnagyobb akvizíciója jöhet létre, jelentette be Sányi Sándor a közgyűlésen. Az elnök vezérigazgató ezzel indokolta azt, hogy az OTP miért nem fizet 150 milliárd forintnál nagyobb osztalékot. Továbbá azzal, hogy a válság alatt is fizettek osztalékot és vettek vissza részvényt.

Bejelentette az OTP: kivonul Romániából



A magyar gazdaság stabilitását a teljes foglalkoztatás, a magas beruházási ráta, az államadósság csökkentése és az erős bankrendszer adja – jelentette ki Varga Mihály a közgyűlésen. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a hazai bankrendszer a válságok után is tőkeerős maradt, a hitelezés növelésével jelentősen hozzájárulhat a következő évek gazdasági növekedéséhez.

A 2010-es évtized munkájával megnöveltük a magyar gazdaság ellenálló-képességét, megteremtettük azokat a pilléreket, amelyek stabil alapot biztosítanak a gazdaság egésze számára - hangsúlyozta Varga Mihály. Mint mondta: ezek közé tartozik a rekordszintű foglalkoztatás, amelyet az elmúlt négy nehéz évben is sikerült megőriznünk, miközben a beruházási rátát is magasan tartjuk.

A költségvetési hiányt idén 4,5 százalékra, majd a következő években fokozatosan 3 százalék alá szorítjuk, az államadósságot pedig továbbra is csökkenő pályán tartjuk. A lakosság részarányát az adósságfinanszírozásban 3 százalékról-ról 20 százalék fölé növeltük, a devizaadósság arányát 50százalékról 30 százalék alá javítottuk



– sorolta a tárcavezető kiemelve, hogy ma a kamatkiadások mintegy háromnegyed része már nem kell külföldre, hanem belföldi szereplőkhöz kerül.

Varga Mihály arról is szót ejtett, hogy az OTP mára zászlóshajóvá vált a magyar bankpiacon, kellő súllyal, nagy piaci részesedéssel, a hazai érdekek mentén vesz részt a pénzügyi világ folyamataiban.

Mi várható?

A napirendi pontok között van többek között az igazgatóság jelentése a társaság tavalyi üzleti tevékenységéről, előterjesztés a társaság 2023-ra vonatkozó, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített anyavállalati beszámolójáról, eredménykimutatás, saját tőke változás kimutatás, cash-flow kimutatás, és javaslatot tesznek az anyavállalat adózás utáni eredményének felhasználására és az osztalékfizetésre is. Bővebben>>>

Az OTP csoport tavalyi adózás utáni eredménye 990 milliárd forint lett, ennek 64 százalékát már a külföldi bankok hozták. Az osztalékról az Igazgatóság március 20-i ülésén döntött, amit április 4-én tettek közzé.

Az abban foglaltak szerint 150 milliárd osztalék mellett az OTP legfeljebb 60 milliárd forint értékben vásárolhat vissza saját részvényeket 2024. december 31-ig.

Az OTP eddig 19,7 milliárd forint értékben vett vissza részvényeket.

A részvényárfolyamban az elmúlt egy évben azonban bő 70 százalékos emelkedés zajlott.

Az idei osztalék abszolút számban közel a duplájára emelkedhet az előző évi 300 forinthoz képest, az éves nettó nyereséghez mért arányát tekintve 10 százalékpontos csökkenést jelent, és a részvényárfolyamhoz viszonyítva is éppen csak eléri a 3 százalékot, ez a régiós bankok osztalékhozamának az alsó határa.

A JPMorgan elemzői úgy vélik, hogy az OTP menedzsmentje fokozatosan növelni kívánja a tőkemegtérülést, és a következő három pénzügyi év nettó nyeresége utáni osztalékráta 25 százalékra, vagyis a részvénykurzus 5 százalékára nőhet, miközben a jelenlegi 60 milliárd forintos részvény-visszavásárlási programot követően újabb hasonló akciókra kerülhet sor, idézi a szakértőket a Világgazdaság.