A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma ismét USB-töltőket vizsgál, miután a tavalyi ellenőrzések során a 87 százalékos volt a kifogásolási arányra.

Közleményükben jelezték, hogy a mintavétel kiterjed webáruházakra, szaküzletekre, távol-keleti üzemeltetésű kisboltokra és bevásárlóközpontokra is. A laborvizsgálatok során a szakemberek a szigetelés villamos szilárdságát, a dugórész méreteit, valamint az úti átalakítóval kombinált termékek kialakítását ellenőrzik. Az áramütésveszély leggyakoribb oka a nem megfelelő elválasztás, a hiányos szigetelés, valamint a vezető részek túl közeli elhelyezkedése.

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vizsgála mind a beépített, mind a csatlakoztatható vezetékkel ellátott USB-töltőkre kiterjed, függetlenül attól, hogy USB-A, Micro-USB vagy USB-C típusú csatlakozóval rendelkeznek. Amennyiben a labor súlyos, nagy vagy közepes kockázatot állapít meg, az NKFH kivonja az érintett tervéket a forgalomból.

A hatóság hangsúlyozza a vásárlói tudatosság fontosságát: kívülről nem mindig könnyű felismerni a veszélyes töltőket, ezért azt ajánlja, hogy mindig megbízható forrásból, tanúsítvánnyal rendelkező termékeket válasszunk, kerüljüjk az ismeretlen márkákat vagy gyanúsan olcsó termékeket. Az NKFH honlapján elérhető adatbázisban a vizsgált, kockázatos termékek listája is megtalálható.