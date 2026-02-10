Szerdán nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak: sem a benzin, sem a gázolaj esetében nem várható módosítás.

A 2026. február 10-i adatok alapján az átlagárak a következők:

  • a 95-ös benzin literenként 560 forintba kerül,
  • a gázolaj átlagára pedig 575 forint literenként.

A holtankoljak.hu tájékoztatása szerint a hazai kutakon így továbbra is a jelenlegi árszintek maradhatnak érvényben.

