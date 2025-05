Közzétette első negyedéves pénzügyi jelentését az MBH Bank csoport, a pénzintézet a főbb profitsorokon a nyereség csökkenéséről számolt be. Ennek oka részben az egész évre előre elszámolt, 43 milliárd forintos extraprofitadó.

A hitelintézet mérlegfőösszege éves összevetésben közel 9 százalékkal nőtt, ezzel megközelítette a 13 ezermilliárd forintot. A betétállomány 5,7 százalékkal, míg a hitelek 8,6 százalékkal bővültek.

A korrigált adózott eredmény 57,6 milliárd forint volt, 27 százalékkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. De még az alacsonyabb nyereség is magas jövedelmezőséget jelentett a bank saját tőkéjére vetítve, a ROE továbbra is magas, meghaladja a 20 százalékot.

De mi okozhatta a nyereség visszaesését? A bank bruttó bevételei éves alapon 14,6 százalékkal csökkentek: 141,3 milliárd forintra. A nettó kamateredmény is alacsonyabb lett, a 12 százalékos visszaesés után 121 milliárd forintot tett ki, a nettó kamatmarzs 3,9 százalékon stagnált.

A működési költségek eléggé nagymértékben (18,4 százalékkal) emelkedve 76 milliárd forintra rúgtak. De a kiadások növekedését nagyrészt a cégcsoport működése idézte elő, tavaly április óta a Fundamenta költségei bekerültek a csoportszintű költségek közé, tehát a 2024 első negyedéves adatokban ez a hatás még nem jelentkezett. A személyi költségek (a Fundamenta akvizíció hatása nélkül) 11,5 százalékos növekedést mutattak.

A negyedév végén az MBH saját tőkéje 1 141 milliárd forint volt, 9 százalékkal magasabb a 2024-es bázisidőszaknál. Az első negyedévben 2,7 milliárd forint céltartalék visszaírás történt. A bank hitel/betét mutatója 76,4 százalék, a tőkemegfelelés (CET1) 18,5 százalékos.

A lakossági üzletágban a hitelállomány közel 10 százalékkal nőtt, a betétállomány viszont stagnált. A vállalati szegmensben a hitelportfólió több mint 9 százalékkal nőtt és 13,6 százalékkal emelkedett a banknál elhelyezett vállalati betétek mennyisége. A lízing állomány már 600 milliárd forint közelébe emelkedett.

Az első negyedévben az MBH Bank több mint 43 milliárd forint összegű bank- és extraprofitadót könyvelt el a teljes évre vonatkozóan.

„Eredményesen kezdtük az idei évet is, hiszen a lakossági hitelezés terén növekedésünk továbbra is meghaladja a piaci átlagot, miközben portfóliónk minősége is tovább javult. Fontos kiemelni, hogy bár a tavalyi Fundamenta-akvizíció jelentős állománynövekedést hozott az MBH Bank számára a lakossági szegmensben, a mostani adatok viszont már egyértelműen az organikus növekedést tükrözik, ez igazolja az üzleti stratégiánk sikerét" – mondta az eredmények kapcsán Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.