A november 30-i választások eredménye nem volt meglepetés a Dnyeszter-folyó mentán, a Moldovából kiszakadt, csak Moszkva által elismert szakadár-államban: megalakult a –Legfelsőbb Tanács, a helyi elit megtartotta pozícióit – mondjuk nem is nagyon veszélyeztette azokat semmi.

A minden téren az egykori Szovjetuniót idéző köztársaság területe 33 többségi választókerületre volt osztva, amelyek mindegyike egy képviselőt választott. Gyakorlatilag nem volt verseny: 21 járásban csak egy jelölt indult, 12 járásban viszont két jelölt is „megmérettette” magát a bizonytalan kimenetelűnek aligha nevezhető hajszában.

A transznisztriaiakat sem igazán hozta lázba a demokrácia eme fontos ünnepe, a választóknak mindössze 26 százaléka jelent meg a szavazóhelyiségekben. Ami persze nem csoda: a gazdasági nehézségek és az energiaválság sokkal inkább aggasztja az ott élőket, mint hogy

melyiket válasszák ki az egyetlen induló jelöltből.

Energiaválság: fűtés és áram nélkül vészelte át a múlt telet a régió

A szakadár állam gondjai már januárban elkezdődtek, amikor az oroszok elzárták a gázt Moldova felé - amit Transznisztria is hatványozottan megérzett. A lakosság egy teljes téli hónapon át fűtés és meleg víz nélkül maradt, az áramellátás pedig csak időszakosan volt elérhető.

A termelés leáll, az iskolák és óvodák többsége bezárt, és a vezetés kétségbeesetten keresete a megoldást. Végül egy többszörösen összetett rendszer jött létre: Oroszország pénzt utalt az Egyesült Arab Emírségekben működő vállalatoknak, amelyek a magyar MET-en keresztül, a Moldovagaz közvetítésével juttatták el a gázt a transznisztriai fogyasztókhoz - emlékeztet az Izvesztyija.

Utána valamelyest javult a helyzet, ám a fennakadások ekkor nem szűntek meg. Októberben újra takarékossági intézkedéseket vezettek be, a melegvíz-szolgáltatás időszakossá vált, átmenetileg minden benzinkutat bezártak, majd Moldovagaz közölte: sikerült rendezni a nézeteltéréseket, így újraindult az ellátás.

Valami felrobbanhat Kelet-Európa közepén - nagyon aggódnak az oroszok Orosz képviselő egy esetleges transznisztriai fegyveres konfliktus veszélyére hívta fel a figyelmet.

A tél közeledtével azonban ismét nő az aggodalom: elemzők szerint a gázkészletek mindössze két hétre elegendőek. A hatóságok 34 fűtőpont kialakítását ígérik, ami arra utal, hogy maguk is számolnak ellátási problémákkal.

Gazdasági visszaesés a tetőfokon

Tiraszpol gazdasági helyzete közben egyre csak romlik. január és október között az állam külkereskedelmi forgalma 30 százalékkal csökkent, az export 42 százalékkal esett vissza, az import pedig 25 százalékos visszaeséssel vergődik.

Ebben komoly szerepe van a vámkorlátozásoknak és az üzemanyag-ellátásban történt zavaroknak. Közben pedig

Moldova igyekszik nyomás alatt tartani a sarló-kalapácsos, vörös csillagos szimbolikával menőző mini-Oroszországot.

Maia Sandu moldovai elnök továbbra is követeli a békefenntartónak álcázott orosz csapatok kivonását Transznisztriából. Már csak azért is, mert erre nemzetközi szerződési is kötelezi Moszkvát.

A választások előtt néhány nappal olyan rendeletet írt alá, amely megfosztotta moldovai állampolgárságuktól az OGRV-ben, azaz az ottani orosz különítményben szolgálókat.

Ami nem hiányzik most, az a tél

Ha a Dnyeszter mentén idén is megismétlődnek a tavalyi ellátási gondok, és a gazdaság tovább gyengül, a társadalmi nyomás gyorsan politikai kockázattá válhat. Ez a transznisztriai hatalom számára már a rendszer tartósságát érintheti. Hogy Moszkva ilyen körülmények között kész-e beavatkozni vagy új stratégiát keres, most még nem látszik. Ahogy az sem, hogy egy ilyen helyzetben mi lesz a szerepe annak az 1500 orosz katonának, akik hivatalosan a békefenntartásért és a lőszerraktár őrzéséért felelnek. Emlékezetes: 2022-ben Vlagyimir Putyin azzal fenyegetőzött, hogy teljesen leállítja az Európába irányuló energiahordozók szállítását, ha a nyugati országok árplafonokat vezetnek be az orosz olaj- és gázexportra, és figyelmeztette a Nyugatot, hogy megfagy, mint a farkas farka a híres orosz mesében. Moldovával és Transznisztriával egyszer már eljátszotta.